En Día del Maestro, Ricardo Anaya critica que la educación no es prioridad para AMLO

El aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, dedicó unas palabras para destacar la labor de los docentes del país en el Día del Maestro, pero a su vez aprovechó la festividad para criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no considerar a la educación pública una prioridad.

Anaya indicó que los maestros son “personas extraordinarias, que dedican su vida a formar a nuestros niños y jóvenes para ser, para crecer en todos sentidos, para desenvolverse en el mundo, para ganarse la vida y para servir a su país”.

Sin embargo, reprochó a la administración de López Obrador el presupuesto que dispone su gobierno en materia educativa, lo que habla de que no es un tema prioritario, contrario al dinero que se destina a otros de los proyectos más importantes de su sexenio.

Hoy es el día para recordar y agradecer a l@s maestr@s que marcaron nuestra vida. Ojalá pronto tengamos un gobierno que le apueste a la ciencia, a los datos reales, a la investigación libre, a la economía del conocimiento y a la apertura al mundo. Los niños y jóvenes lo merecen. pic.twitter.com/sBNDsAdNKq — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 15, 2023

“Para empezar, la educación no es la prioridad en el presupuesto federal. Y ya saben la máxima: prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad”, dijo en una entrega más de su video semanal.

Además, enumeró una serie de acciones que el gobierno del mandatario mexicano ha realizado en contra del ámbito educativo en el país, como el cierre de las escuelas de tiempo completo y la cancelación de mediciones que permiten comparar el desempeño escolar de México con el de otros países.

Precisó que AMLO no entiende la revolución tecnológica que vive la humanidad y esto lo están padeciendo los estudiantes del país: “Si no le apostamos a la economía del conocimiento, vamos a dejar a generaciones enteras de mexicanos sin acceso a las herramientas ya no digamos para competir, ni siquiera para entender el mundo que les toque vivir”.

Consideró la educación como un aspecto fundamental para los jóvenes en el país, solo se deben tomar las decisiones correctas al interior del gobierno federal para promover la investigación, la ciencia y el conocimiento.