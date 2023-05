EEUU anuncia ayudas para la transición energética en zonas rurales

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una inversión de casi 11.000 millones de dólares para ayudar a llevar energía limpia asequible a poblaciones rurales de todo el país.

Las cooperativas eléctricas rurales, empresas de energía renovable y compañías eléctricas podrán solicitar financiamiento a través de dos programas, indicó el lunes en una conferencia de prensa el secretario de Agricultura, Tom Vilsack.

Vilsack afirmó que se trata de la mayor inversión puntual del gobierno federal en electrificación rural desde que el presidente Franklin D. Roosvelt firmó la Ley de electrificación rural en 1936 como parte del “New Deal”, un conjunto de programas de asistencia social para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión.

“Esta es una oportunidad emocionante para que el Servicio de Suministros Rurales trabaje de forma colaborativa con nuestros grandes socios, las cooperativas eléctricas rurales, para avanzar hacia un futuro de energía limpia para las regiones rurales de Estados Unidos”, dijo Vilsack. “De modo que este es un día emocionante e histórico, y continúa un esfuerzo continuado para asegurar que las regiones rurales de Estados Unidos participan plenamente de esta economía de la energía limpia”.

El programa Empowering Rural America (ERA, por sus siglas en inglés) ofrecerá 9.700 millones de dólares a cooperativas eléctricas rurales para que creen sistemas de energías renovables, de emisiones neutras y mecanismos de captura de dióxido de carbono.

Jim Matheson, director general de la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales, celebró la inversión del gobierno.

“Esta es una oportunidad emocionante y transformadora para las cooperativas y sus comunidades locales, especialmente conforme miramos a un futuro que depende de la electricidad para impulsar más parte de nuestra economía”, señaló Matheson. El Departamento de Agricultura, añadió, “ha estructurado este programa con inteligencia de forma que ayude a las cooperativas eléctricas a emplear nuevas herramientas para reducir costes y mantener la energía asequible al tiempo que cubre las necesidades energéticas futuras de sus poblaciones rurales”.

El programa Powering Affordable Clean Energy ofrecerá 1.000 millones de dólares en préstamos parcialmente condonables para compañías de energías renovables y empresas eléctricas para ayudar a financiar proyectos de energía renovable como grandes proyectos geotérmicos, solares y eólicos.

El objetivo es proporcionar energía limpia asequible a comunidades vulnerables, desfavorecidas o indígenas, señaló el Departamento de Agricultura. Pero hay fricciones entre el objetivo de construir una infraestructura de energía limpia y cómo obtener los minerales necesarios para esa infraestructura.

Por ejemplo, conservacionistas y comunidades indígenas en Nevada han acudido a los tribunales para bloquear la apertura de la mayor mina planificada en Estados Unidos para extraer el litio utilizado en baterías de vehículos eléctricos.

Cuando se le preguntó por las preocupaciones tribales sobre la extracción de minerales, Vilsack dijo el lunes que habría “consultas tribales significativas” para los proyectos de minería en terrenos controlados por su agencia. Cuando se le preguntó qué ocurriría si una comunidad indígena se oponía a un proyecto minero, declinó responder la pregunta, que calificó de hipotética.

Las cooperativas eléctricas rurales pueden solicitar préstamos, subvenciones y modificaciones en sus préstamos a través del programa Empowering Rural America entre el 31 de julio y el 31 de agosto. El periodo de solicitudes para el programa Powering Affordable Clean Energy es del 30 de junio al 29 de septiembre.

Los expertos dijeron a The Associated Press que esos programas podrían tener un impacto significativo para las zonas rurales del país. “El programa ERA tiene el potencial de ayudar a cooperativas eléctricas rurales y cooperativas municipales a ir hacia una producción eléctrica con menos emisiones de dióxido de carbono”, indicó Felix Mormann, profesor de derecho de la Universidad A&M de Texas y especialista en política y derecho energético.

Los programas tendrán un impacto relativamente menor en la expansión del suministro eléctrico en poblaciones rural que el proyecto del “New Deal”, señaló Carl Kitchens, profesor asociado de economía en la Universidad Estatal de Florida.

“Cuando se aprobó en la década de 1930, apenas el 10% de las granjas tenía energía eléctrica. Para 1950 había aumentado a más del 90%”, indicó Kitchens. “Hoy la electricidad es casi universal salvo por unos pequeños puntos y zonas de territorio de reservas”.

El financiamiento de los nuevos programas procede de la Ley de reducción de la inflación, que ha generado cientos de miles de millones de dólares para la transición a energías renovables y recuperación medioambiental. El gobierno de Biden anunció en febrero detalles sobre cómo podían estados y organizaciones sin fines de lucro solicitar parte de los 27.000 millones de dólares en financiamiento de un “banco ecológico”. El mes siguiente, las autoridades anunciaron 2.000 millones de dólares para crear el Programa Energía Rural para Estados Unidos.

Desde principios de año se han anunciado cientos de millones de dólares en ayudas para hacer la transición a energías renovables y reducir el consumo de combustibles fósiles que calientan el planeta, así como para proyectos de recuperación medioambiental y mitigación de cambio climático en comunidades pobres o de color.

Drew Costley está en Twitter como: @drewcostley.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Educación y medios del Instituto Médico Howard Hughes. AP es la única responsable de todo su contenido.