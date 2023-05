Renuncia abogado de Trump al intensificarse investigación sobre documentos secretos

Uno de los abogados de Donald Trump está abandonando el equipo legal del expresidente, en momentos en que la investigación sobre la retención de documentos secretos parece entrar en sus etapas finales.

Timothy Parlatore dijo a The Associated Press que su partida no tiene nada que ver con Trump y que no refleja su opinión sobre la investigación del Departamento de Justicia —a la que ha calificado como equivocada y demasiado agresiva— ni sobre la solidez de las pruebas del gobierno. Añadió que cree haber servido bien a Trump.

Otros abogados, entre ellos James Trusty, exfiscal del Departamento de Justicia, continúan representando a Trump en Washington. CNN reportó antes sobre la partida de Parlatore.

Parlatore ha sido uno de los miembros clave del equipo legal de Trump en una investigación liderada por el fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith en torno a la posesión de cientos de documentos con sello de confidencialidad en la mansión Mar-a-Lago del expresidente en Florida y en torno a posibles intentos de obstruir esa pesquisa.

En los últimos meses, un jurado especial ha estado escuchando declaraciones de varios testigos cercanos a Trump. Los fiscales federales interrogaron a otro abogado de Trump, M. Evan Corcoran, antes del jurado, al lograr una excepción al acuerdo de confidencialidad entre un abogado y su cliente. Parlatore testificó voluntariamente en diciembre sobre los esfuerzos por recuperar documentos secretos.

El mes pasado, Parlatore y otros abogados de Trump enviaron una carta al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, exponiendo una serie de argumentos a favor del exmandatario y afirmando que se le debería ordenar al Departamento de Justicia a que desista de la pesquisa.

Aparte de la averiguación sobre los documentos en Mar-a-Lago, Smith también está investigando los intentos de Trump y sus aliados por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y uno de los testigos es el exvicepresidente Mike Pence.

La fiscalía de Manhattan, por su parte, ha acusado a Trump de delitos financieros en conexión con pagos a una actriz pornográfica que dice haber tenido una relación sexual extramarital con Trump años atrás.

En Georgia, se espera que en los próximos meses los fiscales del condado de Fulton anuncien los resultados de una investigación sobre los intentos de revocar la derrota electoral de Trump al hoy presidente Joe Biden en ese estado.