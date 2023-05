Bebé intoxicado con fentanilo sufrió paro cardiaco en Sonora

Un bebé de sólo 10 meses de edad fue abandona en ISSSTE de Nogales, según los médicos tenía signos de un paro cardiorrespiratorio, esto provocado por una intoxicación de fentanilo.

A través de una transmisión en vivo hecha por el medio local Informe24 Nogales, el director del ISSSTE, Andrick Kee Gómez, brindó detalles del infante intoxicado y dijo que cuando llegó su estado era crítico.

Kee Gómez dijo que durante los primeros auxilios que le prestaban al pequeño, al quitarle el pañal, encontraron alrededor de 5 pastillas azules, las cuales tenían la leyenda M-30, después se pudo confirmar que esto era fentanilo.

“Es un menor de 10 meses. Llegó aquí en una urgencia real, en paro cardiorrespiratorio; al estarlo revisando nos damos cuenta de que en el pañal empiezan a salir unas pastillas azules (…) le pasamos la naloxona, que en este caso es el antídoto del fentanilo reaccionando rápidamente y volviendo con signos vitales el menor; entonces ahí se tomó la alta sospecha de que era fentanilo”.

El doctor compartió que al realizar estas acciones el bebé fue trasladado al Hospital General para que siga en observación y pueda mejorarse. Trascendió que el bebé había sido abandonado, sin embargo, cuando se le cuestionó al bebé sobre las personas que llevaron al menor él dijo:

“Desconocemos ahí porque vino una persona a entregar al bebé y después ya no supimos, no teníamos datos, no teníamos nada, ya salí yo a buscar datos, pero ya no estaban ellos” dijo.

Añadió que más tarde llegó la madre del pequeño, la cual fue entrevistada por las autoridades correspondientes, pues han comenzado a realizar las investigaciones para saber el porqué de la intoxicación del menor.

Fentanilo una droga letal

El fentanilo es un potente analgésico opiáceo sintético. Pertenece a la clase de medicamentos conocidos como opioides, que se utilizan para aliviar el dolor intenso, especialmente en casos de dolor crónico o durante procedimientos médicos invasivos. El fentanilo es mucho más potente que la morfina y se utiliza en situaciones en las que otros analgésicos no son efectivos.

El fentanilo también se ha utilizado de manera ilícita como una droga recreativa debido a sus efectos sedantes y eufóricos. Sin embargo, el uso indebido de fentanilo puede ser extremadamente peligroso y peligroso mortal, ya que su potencia es significativamente mayor que la de otros opioides. Las sobredosis de fentanilo han sido un problema importante en muchas partes del mundo y han llevado a un aumento en las muertes por sobredosis.