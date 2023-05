Morena propone que el 10 de mayo sea de descanso obligatorio

El 10 de mayo no se encuentra contemplado como un día no laborable por la Ley Federal del Trabajo. (Foto: Mara González/Agencia Enfoque).

Diputados de Morena presentaron iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que se establezca el 10 de mayo “Día de la madre” como día de descanso obligatorio para madres trabajadoras y padres solteros trabajadores.

La iniciativa presentada por el diputado local morenista Janecarlo Lozano fue turnada al Congreso de la Unión para reforma el artículo 170 Ter. De la Ley Federal del Trabajo, señala:

“Será día de descanso obligatorio el 10 de mayo de cada año para las madres trabajadoras y padres solteros, quienes gozarán de salario íntegro y no serán sujetos de discriminación”.

El 10 de mayo no se encuentra contemplado como un día no laborable por la Ley Federal del Trabajo, de este modo las familias se encuentran sujetas al criterio de sus autoridades laborales para saber si las madres trabajadoras van a laborar ese día o no.

De acuerdo con la iniciativa, este hecho vulnera las necesidades y derechos de las familias debido a la importancia de la fecha. Algunos de los derechos que son violentados son: la familia, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad, la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.