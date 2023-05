Unas 150.000 personas salen en Israel en la 20ª semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

A pesar de que varios medios de comunicación israelíes informaron de progresos en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, tanto el líder opositor y ex primer ministro de Israel Yair Lapid como el exministro de Defensa israelí Benny Gantz, líder del partido de Unidad Nacional, han asegurado que esta semana no ha habido avances, según el diario 'The Times of Israel'.

"El próximo mes, la Knesset deberá elegir a sus representantes en el Comité de Selección Judicial, incluido el representante de la oposición, convocar al Comité de inmediato y comenzar a trabajar de acuerdo con las reglas que estuvieron vigentes durante todo el año. Sin esto, todo el diálogo es una estafa. (...) Deben entender que no habrá ninguna situación en la que la coalición --gubernamental-- designe a sus propios jueces", ha declarado Lapid durante la manifestación.

El proyecto de ley pretende que el Gobierno tenga el poder de elegir a la mayoría de los jueces, incluidos a los del Tribunal Supremo.

Los críticos con la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.