Taxistas y SEMOVI chocan por operativos; acusan a gobierno de favorecer apps

Cientos de concesionarios de taxi de la Ciudad de México realizaron bloqueos y se manifestaron en distintos puntos de la capital para denunciar violencia económica por parte de las autoridades, y para exigir regulación de aplicaciones extranjeras de movilidad como Uber y Didi; actualización de la tarifa; alto a los operativos y multas que califican como “estratosféricas” en corralones; así como la incorporación “real y no simulada” del sector taxista en la tecnología.

Instantes antes de las 9:00 horas, los taxistas comenzaron a congregarse en vialidades y zonas como Viaducto, Tlalpan, San Juan de Aragón, La Raza, Villa de Aragón, Fray Servando Teresa de Mier, el Monumento a la Revolución, Toreo, el Rosario, Izazaga, Eje 3 Sur y 20 de noviembre.Los concesionarios y choferes aparcaron sus vehículos en calles y avenidas cercanas al primer cuadro capitalino, provocando caos vial en el Centro Histórico de la CDMX.

El gremio de taxistas externó su malestar luego de que el pasado 16 de marzo la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció el inicio del programa de supervisión para el servicio de los taxis, que de acuerdo con la dependencia su objetivo es implementar operativos para poner en regla a los cerca de 106 mil taxis que cuentan con la concesión vigente.

“Eso es, ¡violencia económica! Así nos tiene este gobierno cuyo slogan es el de una Ciudad de Derechos. Pero es una ciudad de derechos para sus cuates, para las aplicaciones extranjeras, porque a nosotros nos empobrecieron y nos quieren desaparecer”. — Ignacio Rodríguez Mejía, presidente del Movimiento Nacional Transportista.

No obstante, en las cercanías del Zócalo los chafiretes de la CDMX ofrecieron una rueda de prensa en la que afirmaron que los operativos de los próximos días que encabezará el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), tras los que las autoridades amenazaron con remitir al corralón o inmovilizar las unidades que no cumplan al 100% con los lineamientos, forman parte de la violencia económica en su contra, pues detallaron que la tarifa de los taxis no aumenta desde 2013, en contraste con el incremento del 202% de la gasolina en ese lapso.

En marzo la Semovi argumentó que los operativos se implementarían por razones de seguridad en tres fases: informativa a partir del 17 de marzo; de suspensiones desde el 16 de abril; y de remisiones desde el próximo 1 de junio.

En las revisiones que encabezan las autoridades de SEMOVI y el INVEA, los taxistas debían presentar licencia y tarjetón tipo B vigente que esté vinculado con la aplicación de Mi Taxi; placas y cromática blanco con rosa con el rótulo de las placas en el cofre, en los lados, en la cajuela y en el interior del vehículo; seguro reconocido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; contar con el holograma de la revista de taxis y que los vidrios no estén polarizados.

Sin embargo, los integrantes del Movimiento Nacional Transportista, señalaron que la medida forma parte del empobrecimiento del gremio de taxistas en la capital para favorecer a las apps de movilidad, que no enfrentan ni la regulación, ni los pagos de revista y otros trámites a los que el gremio de taxistas está obligado.

“¿Cómo podremos estar al corriente y tener los vehículos en grandes condiciones, cuando las circunstancias nos son adversas desde hace 10 años”, cuestionó Rodríguez Mejía, quien refirió que de los 140 mil taxis que circulaban en la CDMX antes de 2018, hoy solamente prestan el servicio cerca de 70 mil, pues las presiones económicas no los han permitido continuar con su labor.

No te pierdas: Taxistas desquician la CDMX con marcha contra apps de transporte

“Esta administración que no ve, no escucha, no resuelve y mucho menos apoya a quienes hemos sido sus socios en la movilidad, se esmera en desaparecer al gremio para entregarlo completamente a manos de las empresas extranjeras del transporte”. — Ignacio Rodríguez Mejía.

Demandas de los taxistas

Piso parejo. Regulación obligatoria para las apps de transporte extranjeras (Uber, Didi, etc.), que garantice una competencia justa y equitativa.

Regulación obligatoria para las apps de transporte extranjeras (Uber, Didi, etc.), que garantice una competencia justa y equitativa. Actualización de la tarifa. A más de 10 años del último ajuste, exigen pasar de una “tarifa política” a una técnica.

A más de 10 años del último ajuste, exigen pasar de una “tarifa política” a una técnica. No a la ley del garrote . Alto a operativos con remisión de unidades al corralón y el cobro de multas estratosféricas.

. Alto a operativos con remisión de unidades al corralón y el cobro de multas estratosféricas. Incorporación real –no simulada– del sector taxista a la tecnología.

–no simulada– del sector taxista a la tecnología. Atención y solución a los problemas con dependencias como Semovi, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), entre otras.

con dependencias como Semovi, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), entre otras. Estudio de impacto económico del valor de las concesiones para el consecuente ajuste y adecuación de los conceptos fiscales aplicables al taxi.

Manifestantes son “grupo reducido”, afirma SEMOVI

Sobre las movilizaciones, la SEMOVI emitió un comunicado en el que llama a los concesionarios y operadores a corregir las irregularidades en su servicio y “a trabajar en favor de la ciudadanía”.

La dependencia que encabeza Andrés Lajous señaló que los manifetantes forman parte de un “grupo minoritario” que estuvo presente en las mesas trabajo que se han sostenido con el gremio de taxistas en la capital para la mejora en trámites y en cuestiones administrativas que faciliten sus actividades. No obstante, la instancia aseguró que el malestar de los quejosos radica en los operativos que realiza la SEMOVI para garantizar la seguridad de los usuarios de taxi.

“Es importante mencionar que, uno de los malestares de este grupo minoritario son los dispositivos de supervisión llevados a cabo en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), los cuales tienen por objetivo que los taxis cumplan con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de las personas usuarias”. — Señala el comunicado de la Semovi.

Asimismo, la dependencia explicó que, en conjunto con la SAF, se implementaron condonaciones y descuentos; así como la simplificación de procesos para las revistas vehiculares y la obtención de tarjetón y Licencia tipo B, para que los taxistas puedan cumplir con sus obligaciones administrativas.

El dato

Las tarifas de taxi vigentes en la CDMX son: