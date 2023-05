Feijóo acusa a Sánchez de no pisar la calle y de "abandonar" a los socialistas "de verdad" y a las clases medidas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "abandonar" a los socialistas "de verdad", a las clases medidas, a las mujeres, a los trabajadores, en definitiva, a la "mayoría social" que, según ha pronosticado, le castigará el domingo en las urnas. Además, le ha recriminado que no pise la calle en esta campaña

"Los políticos no pueden encerrarse en su despacho ni blindarse en aviones exclusivos, sino que deben pisar la calle, hablar con la gente y conocer de primera mano sus problemas para priorizar las políticas y acertar en sus decisiones", ha declarado Feijóo en un acto en Las Palmas de Gran Canaria junto al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la candidata a la Alcaldía de la localidad, Jimena Delgado.

En un mitin ante más de 600 afiliados y simpatizantes del PP canario, ha asegurado que el PP cree que "va a haber cambio" porque los españoles están "cansados del sanchismo" y de un presidente que "intenta engañar a todo el mundo siempre" "Os puedo asegurar que el cambio lo estamos tocando con la mano", ha proclamado, si bien ha pedido a los suyos un esfuerzo en esta recta final porque no pueden dar ningún voto "por ganado ni por perdido".

"ESPAÑA NO MERECE UN GOBIERNO ROTO"

En su discurso en esta última semana de campaña, Feijóo ha asegurado que la "división" en el Consejo de Ministros es "total", con ministros de PSOE y Podemos "votando de forma distinta". A su entender, España "no merece un Gobierno roto" y un presidente "sin autoridad", ni "el señalamiento del discrepante".

"El sanchismo es la soberbia, es el teatrillo con militantes. El sanchismo son escándalos y de eso ustedes saben bastante", ha proclamado ante los asistentes al acto, en alusión al 'caso Mediador' o conocido también como 'caso del Tito Berni'.

A renglón seguido, ha asegurado que el "sanchismo ha liquidado al Partido Socialista y lo ha transformado en el partido Sanchista". "Y Sánchez ha abandonado a los socialistas de verdad, Sánchez ha abandonado a las clases medias, a las mujeres y a los trabajadores. En definitiva Sánchez ha abandonado a la mayoría social y la mayoría social abandonará a Sánchez el próximo domingo", ha pronosticado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha vuelto a apelar al voto útil al PP, animando a que apoyen a su partido este domingo todos aquellos que no aceptan las "promesas rotas" y las "mentiras", así como los que rechazan gobiernos en los que "el independentismo se imponga" o les "indigna" que el "sanchismo pacte con Bildu".

PRESENTA AL PP COMO UN PARTIDO ABIERTO QUE INCORPORA TALENTO

El mismo día que el PP ha fichado al economista Luis Garicano, ex de CS, para su fundación 'Reformismo21', Feijóo ha presumido de un partido "abierto" que incorpora a personas con talento que estaban en otros lugares. "Juntos hacemos un equipo mejor", ha manifestado.

Tras asegurar que necesitan "mejorar el país, salir del agujero, crear empleo, no subir impuestos ni endeudar" a los españoles "hasta las cejas", Feijóo ha avisado que "el cambio por el cambio no es suficiente" sino que es "necesario cambiar para hacer cambios".

A renglón seguido, el líder del PP ha acusado al Gobierno de vivir en "un mundo ideal" cuando las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, tras el incremento de un 25% de media de los precios de la cesta de la compra o la subida de las hipotecas.

En este punto, ha criticado que no hace aceptado las propuestas del PP, como reducir el IVA a la carne, el pescado y las conservas, rebajar el IRPF a las rentas medias y bajas, o crear con la banca un fondo para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a la subida de las hipotecas.

"España no se va a conformar con todo esto: con los incumplimientos y las promesas que se quedaron en un tuit; que cada escándalo se tape con otro, cada mentira con otra, o el incumplimiento de hoy con el de mañana", ha manifestado, tras criticar anuncios de Sánchez como los 580 millones de euros para atención primaria, que supondrían unos 44.000 euros para cada centro, una cifra "que no vale ni para arreglar el tejado de cada uno".

Además, ha criticado que el Ejecutivo haya recaudado "42.000 millones más" el año pasado en impuestos pero que cada hora que pase esté endeudando más a los españoles. "Este Gobierno va a dejar una enorme deuda para nuestros hijos y nuestros nietos. A ellos nadie les pidió permiso. No tienen permiso para dejar esta deuda", ha espetado a Sánchez.

Feijóo ha censurado además que la vicepresidenta Nadia Calviño apunte a una retirada da las ayudas al carburante. "Les interesa que el domingo les vote la gente. Luego lo que les interesa es ir teniendo dinero para preparar la próxima campaña electoral", ha afirmado.

"ESPERO QUE NADIE ME DIGA QUE LE HE DECEPCIONADO"

Tras elogiar a sus dos candidatos, Domínguez y Delgado, Feijóo ha dicho que Canarias "no merece que el sanchismo haya puesto a las islas en el mapa de la política nacional por el escándalo de corrupción del Tito Berni". A su entender, en las islas hay que apostar por la creación de empleo y oportunidades en las Islas, competitividad, tecnología y fiscalidad, "no de mordidas, fiestas y mediadores".

Feijóo ha recordado que viajó a Canarias en 2018, cuando había anunciado que no se presentaría al congreso extraordinario que eligió al sucesor de Mariano Rajoy, tras la moción de censura. Entonces, ha explicado, algunos ciudadanos de las islas se lo recriminaron y le llegaron a decir que les había "decepcionado". "Ahora vengo aquí tranquilamente y espero que nadie me diga que lo he decepcionado porque al final he cumplido mi compromiso", ha aseverado, cosechando un aplauso de los asistentes.

Antes de este mitin en Las Palmas de Gran Canaria, Feijóo ha visitado San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), donde ha dado un paso junto a Domínguez y la candidata a la Alcaldía, Ana Zurita. Para finalizar la jornada, Feijóo y Domínguez mantendrán un encuentro con representantes de los equipos deportivos que integran la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria, en el Estadio de Gran Canaria, según ha informado el partido.