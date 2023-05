Qué si y qué no comprar a meses sin intereses durante el Hot Sale

Comprar a meses sin intereses, durante el Hot Sale, es un opción viable, siempre y cuando elijas con cuidado los productos y servicios recomendados para este sistema de pago y tengas conocimiento sobre cómo funciona.

El economista y especialista en finanzas personales, Octavio Cerda Maldonado, explicó que –por increíble que parezca– “los mexicanos aman comprar a meses sin intereses y, sin no echan mano de ellos, sienten que no hicieron una buena compra”.

Señaló que los estudios de mercadotecnia muestran que hasta 60% de los consumidores usan y hasta deciden, si consumen o no en un sitio web o portal, en función de las ofertas y promociones que incluyan dichos pagos.

Aunque, entre los sectores de la población de menores ingresos la proporción de consumidores que aman los meses sin intereses se dispara hasta 90%. “Ya es parte de la cultura de consumo popular y lo primero que preguntan si hay pagos a meses”.

“¿Cuándo empieza el Hot Sale 2023? Esta campaña de ofertas y descuentos en línea arranca el 29 de mayo y concluye el 6 de junio próximos”. — Hotsale.com.mx

Cómo funcionan los meses sin intereses

Cerda Maldonado indicó que las compras a meses sin intereses son una forma fácil y rápida de comprar en el momento y diferir el monto total en tres, seis, 12 y hasta más de 24 parcialidades; con la condición de liquidar las mensualidades en tiempo y forma.

Refirió que a través de tal mecanismo los bancos, tiendas, sitios web y marcas –que participan en el Hoy Sale– prestan dinero a sus clientes para adquirir un producto o servicio; que se cubren en parcialidades, sin costo extra, hasta agotar el plazo acordado y liquidar la cuenta total.

“Pero, al aceptar tal sistema, el consumidor compromete a tomar una parte del salario para cumplir con los pagos acordados y, eso, implica una resta a su poder de compra o ingreso disponible.

“Si ganas 10 mil pesos y pagas dos mil pesos al mes, tu poder de compra se reduce 20% y solo dispones de ocho mil pesos; el problema es cuando tienes otras compras y ya comprometiste 50% del ingreso.

“Por eso es importante saber qué debes comprar a meses y que no en el Hot Sale; y tomar en cuanta que no debes comprometer más de 30% del sueldo en dichos pagos. Lo ideal es consumir a seis meses o a un año, cuando se trata de artículos durables y no tener más de dos consumos en mensualidades”, subrayó el especialista.

Cuándo debes evitar los meses sin intereses

Los especialistas en finanzas personales te recomiendan no echar mano de los meses sin intereses –que ofrece el Hot Sale– para comprar:

La despensa, utensilios de cocina y electrodomésticos pequeños como una licuadora, tostador, plancha o sartenes; cuyo costo se puede reducir entre 20% y 30%, cuando pagas de contado o usas una tarjeta de débito participante en la promoción.

como una licuadora, tostador, plancha o sartenes; cuyo costo se puede reducir entre 20% y 30%, cuando pagas de contado o usas una tarjeta de débito participante en la promoción. Ropa o zapatos de moda , que la próxima temporada ya no usarás. Así como videojuegos; boletos para conciertos, cosméticos o accesorios que no te aportarán un beneficio permanente o prolongado y puedes pagar al 100% en la próxima quincena.

, que la próxima temporada ya no usarás. Así como videojuegos; boletos para conciertos, cosméticos o accesorios que no te aportarán un beneficio permanente o prolongado y puedes pagar al 100% en la próxima quincena. El servicio del auto, consumo en restaurantes, servicios personales de spa o esquemas de membresía. Evita comprar a meses, cuando ese producto o servicio dura menos de una semana o solo unas cuantas horas.

Cuándo sí puedes comprar a meses sin intereses

Las compras en mensualidades sin intereses son recomendables en:

Electrodomésticos grandes con más de tres, cinco 10 años de vida útil; como pantallas, refrigerador, estufa o lavadora; a un plazo de entre seis a 18 parcialidades.

con más de tres, cinco 10 años de vida útil; como pantallas, refrigerador, estufa o lavadora; a un plazo de entre seis a 18 parcialidades. Laptop o tablet , equipos de audio y video , muebles y electrónicos; los cuales te durarán –al menos– cinco años; pero con un pago máximo de 12 meses.

, , muebles y electrónicos; los cuales te durarán –al menos– cinco años; pero con un pago máximo de 12 meses. Boletos de avión, paquetes de viajes o pólizas de seguros; cuyo plazo de pago sea de entre seis y 12 meses como máximo.

