Maestro con nueve denuncias de acoso regresará a dar clases a alumnas en Chiapas

Desde comentarios fuera de tono, insinuaciones o estalkeos a las cuentas de Facebook de sus alumnas, tocamientos, o hasta frases como: “Te lo limpio” o “Estás muy buena”, son las acusaciones de madres de familia en contra de un maestro de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de esta ciudad, conocida como “La Prevo”.

Flor Flores Flores, mamá de una de las víctimas de acoso sexual, puntualizó que desde el 8 de diciembre pasado acudieron ante la Fiscalía de la Mujer de Chiapas para interponer nueve denuncias en contra del mentor de Tutoría y Física de segundo y tercer grados, de nombre José Luis “F”, pero dejó en claro que las afectadas podrían ser más.

Tras dejar en claro que les otorgaron un registro de atención, advirtió que las mismas autoridades les han dejado en claro que no hay delito que perseguir porque las menores de edad no fueron violadas.

“El director Adalberto Palacios nos aseguró que no puede hacer nada, que sólo respeta las órdenes de la Secretaría de Educación. Como dije, hay más alumnas que fueron acosadas por ese maestro, pero tienen miedo, por eso no se atreven a denunciar”.

Evidencias de acoso por parte del profesor

Por su parte, Flor Sol, otra madre inconforme, manifestó que cuenta con capturas de pantalla en donde el docente realiza comentarios sobre su hija:

“el problema se presenta desde que estaba la pandemia, como en el 2021, pero mi hija no me había dicho nada; para empezar, ella no lo tiene agregado (en su red social), yo le pregunté y me dijo que era su maestro”.

Recordó que, tras hablar con otras progenitoras, se dieron cuenta de que la problemática era grave, por lo que acordaron dirigirse a la Fiscalía de la Mujer y luego fueron llamadas a la Secretaría de Educación, instancia que ordenó la suspensión del acusado.

“Pero ahora nos hallamos con la sorpresa de que ya está dando clases de nuevo (a partir de esta semana)”, resaltó la denunciante, quien afirmó que el director del plantel les dijo que no las apoyará porque la reinstalación se dio por órdenes de la misma Secretaría de Educación.

Lo más lamentable, evidenció, es que el propio director les manifestó que no podía hacer nada:

“‘porque el toqueteo o la mirada es normal’, así nos dijo, ¡imagínense! Además, yo podría dejar las cosas así, porque mi hija va de salida (en tercer año), pero no es así'”.

Entre otras quejas, refirió que José Luis “F” también les ha pedido dinero a los alumnos para aprobarlos en su materia:

“depende de lo que le den, así les pone sus calificaciones; incluso, él les ha dicho a las niñas que van al baño: ‘Te acompaño y te limpio’. Esa no es manera de hablarle a una alumna, a una niña”.