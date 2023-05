Perplejo Revilla, el amigo de AMLO, tras perder la elecciones

Hace poco más de un mes, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje público a su amigo Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. El 18 de abril, AMLO tuiteó con motivo de la visita de presidenta global del Banco Santander Ana Botín y calificó a Revilla como un presidente y político “inteligente e incorruptible”. Estas alabanzas no caían de sorpresa pues el cántabro y el tabasqueño han tenido muy buena relación durante años.

Este 28 de mayo, el presidente de Cantabria perdió las elecciones en su Comunidad Autónoma. El candidato a la reelección por el Partido Regionalista Cántabro (PRC) asumió la derrota electoral de su partido: “Yo tenía que vender ilusión en campaña, pero era lo previsto”. Y es que además de perder el Gobierno, el PRC cayó en 57 municipios.

“Aquí he vivido de todo. No pasa nada. Cuando tienes la conciencia tranquila, tienes que estar contento”, aseguró Miguel Ángel Revilla tras conocer los primeros resultados que hablaban ya con el 20% escrutado de una clara derrota.

Y aún no queda claro qué tanto pudo ver en esta debacle el apoyo de Andrés Manuel López Obrador al presidente de Cantabria por su fraterna amistad. Y es que en esa región hay una gran comunidad de migrantes de ida y vuelta entre México y España, hasta el abuelo de Andrés Manuel era proveniente de un pueblo cántabro. Pero en la jornada electoral en España frente a los conservadores del PP y VOX, también salieron derrotados los socialistas y el Partido Podemos, con quien López Obrador ha mantenido cercanía.

Pero volviendo al cántabro —presidente de la región española desde 2003— tal ha sido su amistad que Miguel Ángel Revilla fue uno de los pocos invitados internacionales a la toma de protesta del presidente mexicano en diciembre de 2018. Pero no solo estuvo en el Congreso, también acudió a La Chingada —rancho de AMLO en Tabasco— junto a Silvio Rodríguez y al socialista británico Jeremy Corbyn.

Aterrizo en México para ir a la toma de posesión de mi amigo AMLO. Aquí estamos en el aeropuerto, recibiéndome para dirigirnos a Palenque. pic.twitter.com/mxEh65fDaz — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) November 28, 2018

Platiqué con Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, con quien llevamos buena amistad. Me trajo de regalo una playera del equipo de futbol de Cantabria, donde gobierna el inteligente e incorruptible, Miguel Ángel Revilla. pic.twitter.com/jkRNmp6HVz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2023

“Aterrizo en México para ir a la toma de posesión de mi amigo AMLO. Aquí estamos en el aeropuerto, recibiéndome para dirigirnos a Palenque”, señala en el mes de noviembre el español, uno de los políticos más televisivos del país ibérico.

Sin embargo su amistad viene de mucho más allá y es que Revilla es hasta ahora el presidente de Cantabria, región de la que era el abuelo del presidente mexicano. Justo allí, y concretamente a la localidad de Ampuero, Andrés Manuel López Obrador se desplazó en septiembre de 2017, pocos días después de los sismos que cimbraron el centro de México aquel año. En ese viaje se estrechó aún más la relación de amistad que ya tenía con Revilla, un político que pertenece a un partido político regionalista, que dirige su comunidad autónoma gracias a un movimiento ciudadano y que se caracteriza por decir las cosas sin tapujos, con claridad.

No dejo de lamentar lo sucedido en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por el terremoto. Terminamos el recorrido por Cantabria,... Posted by Andrés Manuel López Obrador on Saturday, September 9, 2017

Ya estoy en México donde me espera mi amigo, y que será próximo Presidente, para quedarme en su ranchito en Palenque, puro trópico. pic.twitter.com/zUUO4tasxt — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) November 28, 2018

Y así de amigos y afines han sido que Revilluca ha apoyado internacionalmente a Andrés Manuel López Obrador y a sus políticas en varias de sus intervenciones televisivas. En el debate de La Sexta Noche, al ser cuestiona por la postura de López Obrador con las multinacionales españolas, Revilla expuso con claridad su postura: “Lo que yo sé de López Obrador es que es un hombre honrado, bien intencionado y que hace una política para un país que tiene 50 millones de pobres. Y que está intentando mejorar las cosas. Y que ha criticado, también con razón, que algunas empresas españolas ahí (en México) no se han comportado adecuadamente. Antes revisé el listado de las personas que habiendo sido presidentes del gobierno, ministros, directores generales o secretarias de Estado y que han estado colocados (contratados) por las eléctricas, el gas, las petroleras y la banca. Y son 172 personas. ¡Eso es un escándalo!”

"AMLO va a ganar porque México necesita un cambio", afirmó Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos más respetados en España y presidente de Cantabria pic.twitter.com/VieHGVkrgM — Megáfono (@Megafono_Mx) April 22, 2018

Y Revilla —carismático, personalista y amigo de la prensa— aún profundizó más: “Y López Obrador lo que ha denunciado es a una empresa (en alusión a Iberdrola) que está ahí y que colocó de asesor a un ex presidente del gobierno de México (en referencia a Felipe Calderón). Eso en España lo vemos como normal y no es normal. No es normal que 172 altos políticos de España estén en el sector de gas, de las eléctricas y del petróleo con el único bagaje de haber sido alguien en política y probablemente de haber hecho favores para influir para que crear el oligopolio que tenemos todos y que pagamos todos”.

Al ser preguntado si le habían llamado desde el gobierno para que intercediera con el mandatario mexicano, dada su vieja amistad con él, Revilla confesó que sí: “Me han llamado Pedro Sánchez, el secretario de Estado de Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, y esta mañana me ha enviado un mensaje Alberto Núñez Feijóo diciéndome que sería interesante que yo mediara. Yo, por España, hago lo sea, pero sin cargos ni puestos retribuidos, lo único que pido es que si tengo que viajar me paguen el billete de avión en turista”.

Pero también han tenido sus desavenencias. En ocasiones, las declaraciones del tabasqueño sobre España y su monarquía han sido muy incómodas para el Gobierno y la Casa Real Española pero también para Revilla. Concretamente cuando el presidente de México solicitó por carta al rey de España que pidiera perdón a los mexicanos por la conquista en 2022. En ese contexto, Miguel Ángel Revilla consideró que la petición del presidente de México, su “amigo” Andrés Manuel López Obrador, es una “imposición inadmisible” frente a la que ha defendido la necesidad de que ambos países abran una “reflexión” y “se pidan mutuamente perdón”.

“Reconducir eso hacia un punto y a parte y pedir disculpas por las cosas que se hayan podido cometer por ambos lados, ese sería el camino”, ha defendido el cántabro, que no está “de acuerdo” con “mandar una carta exigiendo”, como hizo el mexicano.

“Yo creo que esto hay que limarlo y llegar a un acuerdo en que podamos mutuamente llegar a una reflexión de que en aquellos tiempos se hicieron cosas por ambas partes de las cuales no tenemos ninguna culpa los que vivimos ahora”, sostuvo.

De hecho, reconoció que le había “sorprendido” el “método” de López Obrador “de plantearlo como una imposición”, y consideró “razonable” la respuesta que ha dado el Gobierno de España a su petición, que manifestó su “rechazo con toda la firmeza”.

Y qué dice Revilla sobre el adelanto electoral en España

El presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, reconoció este lunes que está “perplejo” ante el adelanto electoral porque cree que “es el peor momento” para convocar las generales. “No sé qué pasa por la mente del presidente.

Es un error salvo que quiera entregar ya los trastos”, afirmó Revilla, preguntado por el anuncio de Pedro Sánchez (PSOE) de adelantar las elecciones nacionales al 23 de julio, en las que el PRC tratará de mantener en el Congreso a su diputado José María Mazón.

A juicio del líder regionalista, es el “peor momento para convocar unas elecciones con la marea todavía en plena ebullición”. “No lo llego a entender, he hablado incluso con algún dirigente del PSOE y también se han quedado perplejos”, ha dicho.

Santander Ambos políticos recorrieron las calles de Santander en 2017 (Facebook)

Revilla también se ha referido al futuro Gobierno de Cantabria, después de que el PP haya logrado 15 diputados de los 35 que hay en el Parlamento regional, que completan PSOE y PRC con ocho escaños cada uno y Vox con cuatro.

“Vox va a entrar en el Gobierno de Cantabria y en todos los de España, si no es ahora es más adelante”, ha insistido Revilla, quien este martes ha saludado, tras felicitarla ayer, a la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la festividad de la Virgen del Mar, en Santander, donde ha hecho estas declaraciones.

El secretario general del PRC ha vuelto a decir que se sentará a hablar porque son “un partido dialogante”. “Pero lo que dije ayer (que PP y Vox pactarán) está muy meditado”, recalcó.