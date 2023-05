Ricardo Mejía, dice enfrentar “las infamias del PRIAN, de Guadiana y de todos sus sicarios digitales”

A unos días para que millones de coahuilenses decidan el reemplazo de Miguel Ángel Riquelme Solís, se suscitaron algunos cambios dentro de las coaliciones que representan a los candidatos Guadiana, Lenin Pérez y a Ricardo Mejía.

El pasado sábado, las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se anunciaron en favor del candidato Armando Guadiana, declinando al aspirante Lenin Pérez, aunque este último no renunció a su candidatura a la gubernatura de Coahuila.

“No me van a doblar, no voy a declinar. Y se los digo en la cara, por más circo y maroma que hagan, su candidato no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, aseveró Lenin Pérez en contra de Guadiana.

Con este antecedente, el senador Monreal hizo un llamado especial para Alberto Ayala, dirigente del Partido del Trabajo (PT), quien levantó especulaciones de declinar en favor de Armando Guadiana por la próxima reunión que tendrá junto al dirigente de Morena, Mario Delgado, por la tarde del martes.

Para hoy a las 13:00 horas convoca a conferencia de prensa el dirigente de Morena, @mario_delgado. Estará presente su par del PT, Alberto Anaya. ¿Anunciarán una ‘alianza’, rumbo a la elección del domingo?. ¿Y en qué posición quedaría el candidato @RicardoMeb ? Ya lo sabremos. pic.twitter.com/XEeTQQMz04 — Martha Isabel Alvarado (@MarthaIsabelRex) May 30, 2023

Sin embargo, el candidato Ricardo ‘El Tigre’ Mejía, lanzó un mensaje a través de Twitter donde presumió mantenerse en la preferencia de los coahuilenses.

“Tal parece que ante a las agresiones, la guerra sucia, las infamias del PRIAN, de Guadiana y de todos sus sicarios digitales, la gente se está volcando con el Tigre como el candidato del pueblo de Coahuila”, aseguró Ricardo Mejía, quién ahora tiene su candidatura colgando de un hilo tras la supuesta declinación del PT a favor de Guadiana.