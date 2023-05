Páez disecciona y revoluciona “El amor después del amor” en “EADDA9223”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fito Páez estaba listo para enfrentarse a sí mismo 30 años después del debut de “El amor después del amor” en un experimento en el que lo menos que quería era dejar estáticas las canciones de uno de sus más populares álbumes.

En una entrevista por videollamada desde su estudio en Buenos Aires, Páez compartió detalles sobre la creación de “EADDA9223”, el álbum que lanzó el martes y para el que ha convocado a artistas como Ángela Aguilar, Andrés Calamaro, Chico Buarque, Elvis Costello, Nicki Nicole, Lali y Mon Laferte.

Lo primero que aclaró es que en realidad no considera esa sala con estatuillas de sus Grammy y Latin Grammy sobre una chimenea, afiches y un piano con fotografías como “estudio”.

“Es el lugar de la casa donde me exiliaron para hacer ruido y quilombo, pero bueno, pedí un lugar generoso, entonces acá sí vengo con todos mis amigos, nos quedamos hasta tardísimo, escuchamos música, platicamos... Es el lugar donde trabajo de alguna forma, aunque por supuesto no me gusta llamarle trabajo a lo que hago”, dijo.

Ese mismo ambiente evoca “EADDA9223” en el que Páez dio libertad a sus invitados para dejar su huella en el universo de “El amor después del amor”, cuyo original fue lanzado el 1 de febrero de 1992 y es uno de los álbumes de rock más vendidos de la historia en Argentina. La lista de canciones es la misma y en el mismo orden que en el del 92, pero su instrumentación, arreglos e incluso algunas partes de las interpretaciones son diferentes.

“Surgió como surgen las cosas más lindas, acá en la casa, en una borrachera”, dijo Páez quien recordó que señaló: “Destrocémoslo, vamos a irnos por un lado totalmente diferente”.

“Cometimos un acto vejatorio de un material, que es mío, entonces con total naturalidad vamos a hacer otras cosas totalmente diferentes y al que le guste bien y al que no le guste que se joda”, agregó.

Páez señaló que esta reinvención fue uno de sus experimentos con la música más divertidos porque se pudo dar “todos los lujos, todos”.

“EADDA9223” es un “álbum laboratorio” y para lograrlo se alió con el productor Gustavo Borner, quien le propuso, por ejemplo, hacer la nueva versión de “La balada de Donna Helena” con un toque de música veracruzana con la marimba y la jarana. Diego Olivero fue otro de los productores del álbum.

“Cruzamos eso después con Led Zeppelin y (el rapero argentino) WOS”, dijo. “Esas son las cosas hermosas de las tantas que pasaron en el álbum”.

A veces sus inspiraciones venían de ideas tan variadas como recuerdos de películas, como en el caso del sonido que quería evocar en la nueva versión de “Sasha, Sissi y el círculo de baba”, que interpreta con la chilena Mon Laferte.

“Les dije ‘muchachos, ¿se acuerdan de la escena de Salma Hayek bailando con la serpiente en la película de Robert Rodríguez?’ Atrás tocaban Los Lobos; ese sonido comencé a buscar. Ese tipo de sonido mugroso, Tex Mex, con la guitarra eléctrica, con vibrato, la guitarra acústica y nosotros le pusimos la trompeta y los violines y la voz de Mon, que es la voz de Dios”, dijo.

Páez recordó que escribió esta canción en composición automática.

“Me puse en un loop (continuo) a Tweety González y lo toqué todo el tema arriba como era, con la melodía como está”, dijo. “De alguna forma es una de las primeras historias de feminicidios que se contaron en Argentina en la música popular”.

En “Un vestido y un amor” tiene como invitada a la brasileña Marisa Monte. Para esta canción, Páez se inspiró en “Mother Nature’s Son” de The Beatles.

“Pensamos en cómo lo haría Paul (McCartney)”, señaló. “La cosmogonía Beatle, que para mí es como familiar, entendés”.

Para Monte fue un reto, pues no está en su tono habitual. “Entonces inventó una voz muy hermosa y le dio este nuevo color a la canción”, dijo Páez.

“Dos días en la vida” fue la oportunidad para que Páez se asociara con dos estrellas de la nueva generación argentina: Lali y Nicki Nicole.

“Locura total cuando Fito me invita a su disco, la verdad es que tenía unos nervios porque realmente él es un artistazo que respeto, súper, súper, pero un montón”, dijo Nicole en una entrevista reciente por aparte. “Realmente es soñada, es soñada esa colaboración, yo cuando me enteré que estaba Lali en el tema dije ‘¡Increíble!’. Está para hacerle un video los tres y para romperla o tocarla en vivo”.

Páez canta en solitario “Creo”, en una versión más salvaje a la que se le nota el paso del tiempo y su experiencia acumulada. Para esta versión trató de darle un toque de Motown con el británico Steve Ferrone en la batería.

“Tomé la decisión de cantar solo y sobre el final meter un súper coro gospel para no olvidarnos que también estábamos jugando un poco a la tradición de la música afroamericana”, dijo Páez.

Páez dijo estar conforme con la serie de ficción “El amor después del amor” basada en su vida estrenada por Netflix. Originalmente, se imaginaba que iba a ser más parecida a su autobiografía “Infancia y juventud”, pero el tono de melodrama que tiene la producción le parece el adecuado.

“Creo que algún día voy a escribir un libro sobre cómo se hizo la serie. Fue un proceso muy delicado”, dijo. “Se decidió ir por el lado del melodrama y el melodrama es un género muy complejo y muy efectivo cuando está bien hecho”.

“Yo quedé muy feliz”, agregó. “Me emocionó también como a todo el mundo”.

Sin embargo, a los fans curiosos les recomendó leer su autobiografía escrita en pandemia en la cual relata sus primeros 30 años de vida. El libro es producto de ocho meses de escritura en los que se disciplinó a estar ocho horas al día dedicado a recordar, inventar y hacer periodismo sobre lo que fue parte de su vida.

“Eso fue un delirio”, dijo el músico galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de Grabación y 11 Latin Grammy. “Ahí sí hubo una montaña rusa, un día estaba contento, otro día me reía, otro día lloraba, otro día vomitaba, otro día me emborrachaba, todo fue muy voraz... Creo que son dos cosas muy diferentes. La serie es muy efectiva, muy buena, el libro es otro viaje”.

Páez está trabajando en un disco de canciones nuevas con el que dijo que le gustaría llegar de gira a México. Por ahora continuará con la gira por los 30 años de “El amor después del Amor” en España con paradas en Málaga, Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid, tras haberse presentado en Paraguay, Brasil, Colombia y Argentina.