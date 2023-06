Rodrigo Centeno pisa el acelerador y toma el volante de Nissan México

Rodrigo Centeno pisa el acelerador y a partir del 1 de julio se convertirá en nuevo presidente y director general de Nissan Mexicana, informó la automotriz al dar a conocer nombramientos en altos cargos.

Así, el actual director senior de ventas para Nissan en México da un nuevo salto en la compañía y ahora asumirá la posición de CEO de la firma en el país, en especial con las marcas Nissan e INFINITI.

Centeno entra en lugar de José Román, quien ocupará el cargo de vicepresidente senior global de ventas para la compañía, entre otras funciones.

Estos cambios son parte de la visión a largo plazo de la compañía para potenciar el esquema de movilidad denominado Nissan Ambition 2030, enfocado en atender las necesidades medioambientales, sociales y de los clientes.

Centeno tiene una trayectoria de dos décadas en la empresa automotriz, ocupando posiciones clave de Operaciones y Marketing en México, Latinoamérica y Japón.

Ha realizado labores de Business Planning, e-business, CRM y Marketing de Producto, así como Global Sales.

Nissan Mexicana es la cuarta operación más importante para la marca a nivel global, con más de seis millones de unidades vendidas históricamente.

Esto ocurre en el contexto del impulso a la tecnología e-POWER, que es parte del fortalecimiento de la estrategia de electrificación en el país, la cual ofrece una conducción 100% eléctrica.

“La transformación que estamos viviendo como marca, tanto en México como a nivel global, es una de las más novedosas de la industria; se puede observar en nuestra línea de productos, servicios y en nuestra cultura, y nos llena de orgullo poder compartir esta emoción con el mundo”, expresó apenas en 2022 José Román, entonces presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU.

Ahora será responsabilidad de Centeno consolidar ese proceso de transformación, en un cambio que será efectivo a partir del primero de julio próximo.

Adicionalmente, la firma informó que José Román, quien se desempeña como presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU, fue nombrado senior vice president (SVP), Global Sales Nissan Motor Co. and Head of INFINITI.

Román destacó por su hito de 15 años de liderazgo en ventas en el mercado, con la renovación completa de su portafolio de productos.

A él le correspondió la introducción de la revolucionaria tecnología e-POWER en dos modelos: Nissan Kicks y Nissan X-Trail, colocando a México como mercado pionero en traer esta movilidad a América Latina.

Otro cambio estratégico en la compañía será el de Guy Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Nissan América del Sur asume la posición de corporate vice president Nissan Motor Co. y managing director Nissan Mexicana (NMEX), Nissan South America (NSAM) & Nissan Importers Business Unit (NIBU).

Con ese cambio Rodríguez se convierte en el responsable de todos los mercados de Latinoamérica para Nissan e INFINITI, y su cambio también se hará efectivo a partir del 1 de julio de 2023.