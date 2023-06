Empresas, ‘en jaque’ por accidentes laborales; en México ocurren 46 cada hora

En México ocurren mil 100 accidentes laborales diarios, con un promedio de 46 cada hora; con un costo promedio mínimo para las empresas de 200 mil pesos por cada siniestro.

Aunque la factura final puede llegar a dos millones de dólares, equivalentes a casi 40 millones de pesos; además de “micro-pérdidas” diarias que llegan a recortar en 45% y 60% de la productividad.

Javier Ortiz, Global Manager de MIDOT, firma especializada en desarrollar e implementar soluciones de integridad y seguridad laboral, reveló a Publimetro que entre 20% y 25% de los trabajadores mexicanos tienen “alta probabilidad” de cometer actos inseguros.

Aunque hay industrias como la eléctrica o la producción de alimentos, donde 47% y 60% del personal cae en indisciplina, manejo inadecuado de maquinaria, incumplimiento de protocolos de seguridad y decisiones personales que detonan accidentes o disparan los niveles de riesgo.

Lo peor del caso, es que por cada empleado que incurre en condutas que detonan un siniestro, hay 30 más que no son capaces ni de usar el equipo de seguridad, ni “presionar el botón rojo a tiempo”, para detener la producción y evitar una conflagración.

¿Qué lleva incurrir en prácticas de alto riesgo?

Javier Ortiz explicó que el más reciente estudio de MIDOT, titulado Reporte de Tendencias de Seguridad en diferentes industrias de México, levantado entre más 23 mil trabajadores activos, reveló que existen cuatro causas principales que detonan altos niveles de riesgo, que se convierten en accidentes laborales.

Precisó que la falta remuneración o salarios no competitivos, la desmotivación laboral, los actos de indisciplina en los protocolos de seguridad y la falta de estímulos; sin olvidar la probabilidad de que la maquinaria falle por falta de mantenimiento.

El especialista indicó que todos esos factores se originan en un escenario donde hay un cambio generacional, en el que los jóvenes de 20 o 22 años ya no responden al estímulo “ponte la camiseta”, sino a sus expectativas de desarrollo, remuneración y estabilidad.

Además del paternalismo de los dueños o directivos –sobre todo en las Pymes– problemas de liderazgo, las tasas de hasta 60% en la rotación de personal y la sensación entre los empleados de “esta empresa no valora y no me comprende” y en “mi otra empresa no me pedían que hiciera esto”.

Costo y accidentes laborales a detalle

Accidente menor , sin interrupción del trabajo: 5 mil a 15 mil dólares / 95 mil a 285 mil pesos.

, sin interrupción del trabajo: 5 mil a 15 mil dólares / 95 mil a 285 mil pesos. Accidente menor, con lesiones leves y atención médica: 25 mil a 50 mil dólares / 475 mil a 950 mil pesos.

y atención médica: 25 mil a 50 mil dólares / 475 mil a 950 mil pesos. Accidente severo ; con lesiones y paros en la producción o corte en la cadena de distribución: 100 mil a 500 mil dólares / 1 millón 900 mil a 9.5 millones de pesos.

; con lesiones y paros en la producción o corte en la cadena de distribución: 100 mil a 500 mil dólares / 1 millón 900 mil a 9.5 millones de pesos. Accidentes graves; con lesiones, atención hospitalaria, paro de producción y costos altos de inseguridad: 800 mil a 2 millones de dólares / 15.2 a 38 millones de pesos.

Industrias con mayor riesgo de accidentes

El estudio de MIDOT arrojó que las industrias ubicadas en altas ‘zonas de riesgo’, donde los trabajadores pueden cometer actos inseguros y tener accidentes de trabajo, son:

Abastecimiento y servicio de alimentos : 60%

: 60% Eléctrica : 47%

: 47% Conducción vial: 27%

vial: 27% Minería : 21%

: 21% Industria pesada 17%

