Monreal asegura ir “hasta el final” después de reunión con AMLO

Tras la ‘cena’ que se dio entre las corcholatas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la noche del lunes, el senador de Morena se pronunció sobre lo que ocurrió en esta reunión.

Ricardo Monreal compartió a través de un ‘tweet’ la entrevista que tuvo por la mañana del martes con ‘ADN 40′, donde se refirió a las elecciones presidenciales y los resultados de las comisiones en Coahuila y Estado de México.

En la conversación que el senador morenista sostuvo con el periodista Ricardo Raphael, declaró que la reunión a la que asistió junto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán López, con AMLO, fue para fortalecer la unión, destacando la “audacia” de Obrador ante el encuentro con las corcholatas.

“Es increíble, por eso te digo que es hasta la audacia, intuición, o la inteligencia política del Presidente, que en menos de 24 horas de un triunfo fundamental, que es el Estado de México, convoca a sus cuadros más importantes; a los gobernadores, los 23, incluyendo a Delfina, al partido, la dirección nacional, y a los cuatro aspirantes.”

“Y les dice ‘procuremos la unidad, yo no voy a imponer, que haya reglas claras pero ya iniciemos que estamos a tiempo para que podamos unirnos y expresar contundentemente nuestra propuesta’”, declaró Monreal sobre la reunión del lunes con AMLO.

AMLO con corcholatas (Presidencia)

A su vez, Monreal afirmó que no le sorprendió los resultados de las elecciones del domingo 4 de junio en Coahuila.

“Era de esperarse frente a la división interna, de caminar la coalición con tres candidatos distintos (...) hubiéramos dado una buena batalla si hubiéramos ido juntos. Es un error lo que pasó en Coahuila que no hay que repetirlo a nivel nacional”, aseveró Monreal.

¿Qué se espera para las presidenciales?

El senador señaló que puede haber sorpresas, también que el Consejo Nacional de Morena hará un anuncio el próximo domingo para las determinaciones del 2024.

Responde a opositores

Por la tarde del lunes, dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, se reunieron para firmar un acuerdo de coalición; ‘Va por México’, para las presidenciales, donde aprovecharon y lanzaron una advertencia a las corcholatas.

“No queremos retazos de Morena. Si alguien renuncia, aquí no lo recibimos”, mencionaron integrantes de la coalición ‘Va por México’.

“Me da tristeza, y lo digo con sinceridad porque conozco a los miembros de la oposición, que no estén haciendo los análisis más allá de sus intereses. No creo que alguien de Morena, en su sano juicio, esté pensando en tocar las puertas de ese bloque opositor. Frente a los resultados del Edomex deberían de estar preocupados por el poco avance que tuvieron”, declaró Monreal.

Aunque Monreal mencionó que el primer reto es concluir el proceso interno, asegura que hay unión en el movimiento. “No veo indicios de ruptura, no veo presagios de tormenta”.

Para finalizar, Monreal aseveró que durante el proceso interno “voy a llegar hasta el final. Me voy a inscribir cuando se lance la convocatoria y voy asumir las reglas que se aprueben en el Consejo Nacional de Morena y voy a participar, lo demás ya no sé”, recalcando que hará una propuesta para sacar un nombre mediante la insaculación.