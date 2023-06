Empresas que no retiraron espectaculares recibirán licencias, advierten organizaciones

Este 6 de junio venció el plazo para el retiro de los más mil 200 espectaculares colocados en azoteas que el gobierno de la Ciudad de México dio a empresas en 2022, son el objetivo de garantizar el cumplimiento del Reglamento y la Ley de Publicidad Exterior de la CDMX, lo que da paso al periodo de sanciones y multas de más de 1.5 millones de pesos para quienes no acaten la disposición.

El retiro de los anuncios apenas alcanzó cerca del 60%, según lo referido por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien señaló días antes del cumplimiento del plazo que se habían quitado 745; que se obtuvo el compromiso para el retiro de otros 228; y que cerca de 227 anuncios pendientes por retirar los concentran en seis empresas.

Sin embargo, el que no se haya alcanzado la meta para el retiro de espectaculares de las azoteas capitalinas, responde a que el objetivo inicial nunca fue factible, explicó a Publimetro Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

“La autoridad nos contestaba que esta vez se iban a ir en serio, que ya habían hablado con las empresas y que, sin duda alguna, iban a lograr la meta. Nosotros durante todo el año pasado les estuvimos diciendo que eso no iba a suceder, y hoy es 6 de junio evidentemente no sucedió, porque la gente lo que está buscando es sacar el mayor dinero posible de esos espacios”. — Jorge Carlos Negrete Vázquez.

Negrete, puntualizó que la cifra de espectaculares, en realidad, está cercana a los mil 300 y aseguró que algunas empresas afirman que ya se están expidiendo acuerdos de viabilidad, aún para las que no retiraron sus anuncios espectaculares en el plazo establecido por la autoridad.

El presidente del FRRPU señaló que no se está respetando la ley, pues las compañías debían de haber retirado sus la publicidad de las azoteas para poder recibir sus licencias. “Vamos a ver qué es lo que hace ahora la jefa de Gobierno con todas estas empresas que no han cumplido, y sí les van a dar o no les van a dar espacios”.

Unipolares, asignatura pendiente

Además del retiro de los espectaculares, al gobierno capitalino le falta retirar los cerca de 900 anuncios colocados en unipolares de la capital. Según la Seduvi, estos se quitarán cuando por fin concluya con los anuncios de las azoteas.

En este sentido, Negrete Vázquez recordó que la Ley de Publicidad Exterior no exige el retiro de los unipolares, sino que estipula que no se vuelvan a otorgar licencias, por lo que llamó a observar las acciones gubernamentales, y en dónde se acomodan los anuncios que serán retirados.

“Pareciera que les van a dar una licencia por cada anuncio, entonces lo único que va a pasar es que todos los anuncios que estaban en las azoteas, van a hacer un desorden peor a nivel de calle, en lugares donde estamos saturados de espacios publicitarios”. — Jorge Carlos Negrete Vázquez.

