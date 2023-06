Línea 12 del Metro se queda sin servicio por falla en el suministro eléctrico

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México (CDMX), informó que la Línea 12 se quedó sin servicio por falla en el suministro eléctrico de las estaciones Mixcoac a Atlalilco, tramo con transbordos a la Línea 2, 3, 7 y 8, por lo que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyaron en el traslado.

Te puede interesar: Vagoneros protagonizan riña en Metro Panteones; uno saca navaja y policías solo miran

Durante las primeras horas de la madrugada, el Metro de la CDMX notificó que “debido a revisión de suministro eléctrico en la Línea 12, se establece servicio provisional de Mixcoac a Zapata por ambas vías. No se ofrece servicio de Atlalilco a Parque de los Venados”.

#AvisoMetro: Debido a revisión de suministro eléctrico en la Línea 12, se establece servicio provisional de Mixcoac a Zapata por ambas vías. No se ofrece servicio de Atlalilco a Parque de los Venados. Personal del sistema labora para reanudar a la brevedad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2023

Por lo que personal del STC laboró en la zona para reanudar el servicio, mientras varias unidades de RTP apoyaron en el traslado de los usuarios de la estación Zapata hacia Atlalilco de la Línea 12 en ambos sentidos.

Casi una hora más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo aseguró que el servicio se normalizó, de manera que “la circulación de los trenes es continua en el tramo de Mixcoac a Atlalilco por ambas vías”, sin embargo, los usuarios del Metro reportaron que “no se les permitía transbordar a la Línea 12″.

#AvisoMetro: Al momento se normaliza el servicio en la Línea 12. La circulación de los trenes es continua en el tramo de Mixcoac - Atlalilco por ambas vías. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2023

“Patrañas no había servicio hace 20 minutos, se pasan”, “mentira no nos dejaron hacer él trasborde para la Línea 12, sigue sin servicio” y “sigue sin servicio línea 12 y no hay servicio de transporte”, fueron algunos comentarios de los capitalinos en Twitter.

En el último reporte del avance de los trenes a las 07:00 horas, el Metro de la CDMX aseguró que en la Línea 12 hay retrasos de 4 minutos y afluencia moderada; se recomienda planear con anticipación los viajes a través de este STC.