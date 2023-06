IECM niega ampliación de plazo para revocación de mandato en Miguel Hidalgo

El IECM argumentó que no es viable porque el proceso completo que conlleva la revocación de mandato debe estar concluida el 27 de agosto. (Foto: Especial)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) negó otorgar la ampliación de plazo para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para la Revocación de Mandato en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En sesión pública urgente, el Consejo General del IECM se pronunció a favor de un acuerdo que resuelve esta situación y con el cual responde a un cuestionamiento que realizó el ciudadano Javier Humberto Alardín, el pasado 21 de abril de 2023, donde preguntaba al Instituto su preocupación por la falta de aplicación tecnológica y que, de no estar lista se podría solicitar una prórroga.

Revocación Miguel Hidalgo

Para entender el contexto: Logran firmas para Revocación de Mandato en Xochimilco; ejercicio costará 8 mdp extra

El IECM argumentó que no es viable porque el proceso completo que conlleva la revocación de mandato debe estar concluida el 27 de agosto. Esta no puede ir más allá de esta fecha en virtud de que los procesos de revocación de mandato no podrán realizarse una vez iniciado el proceso electoral, debido a que este iniciará la primera semana de septiembre de 2023.

Asimismo, el Instituto puntualizó que a esta fecha no resulta viable llevar a cabo el proceso de ampliación para la recaudación de apoyos ciudadano, recordó que anteriormente ya se dio una prórroga en cumplimiento a la sentencia del juicio electoral TECDMX-JEL-027/2023.

Consejo General IECM

Te puede interesar: Proyectos de Presupuesto Participativo quedan a medias, autoridades los abandonan

Precisó que el plazo originalmente previsto en los lineamientos se amplió hasta el 8 de mayo de 2023, determinación que implícitamente atendió la pretensión del ciudadano y que se dio su conocimiento al haberle sido notificado el 21 de abril del año en curso.

Este acuerdo se dio para ajustar a los 110 días naturales en los cuales el IECM debe realizar los trabajos para llevar a cabo el desarrollo de la consulta de revocación de mandato.