¿Cómo quedó el horario escolar tras cambios que hizo la SEP?

Esta semana persistirá la tercera onda de calor en México y en 24 estados del país las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados Celsius, por lo que, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo cambios en el horario antes de terminar el ciclo escolar 2022-2023 y arranquen las vacaciones de verano.

En las últimas semanas la SEP no ha tenido muy buenas noticias que digamos para los estudiantes y padres de familia, pues hay que recordar que, tomó la decisión de hacer algunos cambios en el ciclo escolar 2022-2023, afectando, sobre todo, la última parte del mismo. Entre los cambios que hizo la SEP en su calendario, resalta que se quitaron algunas fechas y, en su lugar, se agregaron otros días de descanso oficial.

Olas de calor

Tras esta ola de calor que se está viviendo en México, la SEP decidió hacer unos cambios en el horario escolar de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) en lo que termina el ciclo escolar 2022-2023 y arrancan las vacaciones de verano.

En Sinaloa, se adelantarán las vacaciones de verano, es decir, el último día de clases sería el 30 de junio. Además, Protección Civil estableció un nuevo horario para las clases de educación física para no ser canceladas, por lo que, se podrán impartir de 7:00 am a 10:00 am para que los alumnos no estén bajo el sol. Entre las indicaciones está evitar actividades físicas desde las 11:00 hasta las 16:00 horas como medida de precaución.

Mientras que en Tamaulipas los alumnos sólo podrán utilizar las aulas durante un par de horas, al menos hasta que prevalezca la ola de calor.

En tanto, en Durango, el horario cambia de forma a que los formas salgan todos los días a las 11:30 de la mañana. Asimismo, se dieron algunas indicaciones como, por ejemplo, de no ser necesario estar expuesto al sol, es mejor quedarse resguardado en sombra, y si hay menores de edad que sufran algún padecimiento o debilidad, simplemente por estado de salud mejor no enviarlo a la escuela para evitar un golpe de calor.