Con 2 jonrones de Travis D'Arnaud, Bravos vence por 8-1 a Rockies

ATLANTA (AP) — Travis d’Arnaud conectó dos espectaculares cuadrangulares y los Bravos de Atlanta consiguieron su 11mo triunfo en 13 encuentros al vencer el viernes por 8-1 a los Rockies de Colorado.

D'Arnaud dio un batazo de 474 pies para dos carreras en la primera entrada y con lo que llegó a 100 jonrones en su carrera para darle la ventaja 3-0 al pitcher Jared Shuster. Agregó otro cuadrangular de dos carreras frente a Dinelson Lamet, este recorrió 433 pies y puso arriba a los Bravos por 5-0.

El puertorriqueño Eddie Rosario tuvo otro jonrón de dos carreras por los Bravos para poner la pizarra 7-0 en la cuarta.

Shuster (4-2) lanzó 5 2/3 entradas para la victoria y permitió cinco hits, tres boletos y sólo le permitió una carrera a los Rockies.

Limet (1-4) trabajó cuatro episodios por Colorado en los que permitió ocho carreras a Atlanta, con cinco hits y cinco bases por bola.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-2., Elías Díaz de 3-2. El colombiano Jorge Alfaro de 4-0. El dominicano Elehuris Montero de 3-0.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. De 3-0 con una anotada, Orlando Arcia de 2-1 con una anotada. El dominicano Marcell Ozuna de 3-1 con una anotada. El boricua Eddie Rosario de 3-1 con una anotada y dos empujadas.