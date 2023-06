Por ruidosos, suspenden cinco bares en Polanco

PAOT suspendió cinco establecimientos en Polanco por no reducir las emisiones sonoras. (Foto: PAOT).

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) suspendió 5 bares ruidosos en la zona de Polanco, los cuales ya habían sido exhortados a reducir las emisiones sonoras que generan cuando operan y ajustarse a lo que establece la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013.

Mariana boy, titular de la PAOT, encabezó la Suspensión de actividades de los establecimientos ubicados en las calles de Séneca, Presidente Masaryk y Aristóteles, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A todos ellos se les practicaron dos mediciones, las cuales rebasaron los niveles máximos permitidos por la normatividad; ya que los decibeles registrados oscilaron entre los 68-65 dB y los 80.97 dB, cuando el horario de 20:00 a 6:00 la Norma solo permite 62 dB desde el punto de referencia.

El bar rebasó los niveles máximos permitidos por la normatividad. (Foto: PAOT)

Aunque los 5 negocios fueron previamente exhortados a reducir el ruido, solo cuatro de ellos informaron a la PAOT que tomaron medidas a fin de mitigar las emisiones y uno no contestó.

Sin embargo, al no ser suficiente las implementadas por los particulares, la PAOT procedió a suspender las actividades de los establecimientos: Ofelia El Botanero, La Buena Barra, Pubbelly, Campomar y Cuerno, que como medida precautoria que no será levantada hasta en tanto no insonoricen sus instalaciones y operen dentro de la Norma.

PAOT suspende bares en Polanco por ruidosos. (Foto: Especial)

Mariana Boy señaló que desde abril pasado la PAOT reforzó su estrategia para combatir el ruido que generan los establecimientos con giro de restaurante-bar, bar, antro y chelería de toda la ciudad.

“Hace unas semanas suspendimos 10 bares en la Zona Rosa y ahora lo hacemos aquí en Polanco. Próximamente, estaremos en otras áreas de la ciudad donde, con base en la ubicación de las denuncias ciudadana que recibimos y el trabajo de geointeligencia que realizamos, tenemos identificados corredores altamente ruidosos que perturban la tranquilidad de los vecinos”, subrayo la funcionaria.