CONCACAF anuncia suspensiones para México y EE.UU.

MIAMI (AP) — El centrocampista estadounidense Weston McKennie y el defensa Sergiño Dest fueron suspendidos por el organismo rector de la Confederación Norte, Centro América y del Caribe de los partidos en los que no estaban programados para participar como resultado de sus expulsiones en la Liga de Naciones en contra de México.

CONCACAF dijo el viernes que McKennie debe cumplir con una suspensión de cuatro juegos y Dest de tres como resultado de su conducta dentro del campo el 15 de junio. El defensa mexicano César Montes, también fue suspendido por cuatro juegos y el defensa Gerardo Arteaga deberá perderse tres.

Dest y McKennie no forman parte de la plantilla para la Copa Oro de CONCACAF, que arranca el sábado. La federación anunció una convocatoria en la que prescindió de las figuras que destacan en clubes de Europa y apeló a futbolistas que en su mayoría militan en equipos de la MLS.

Montes y Arteaga sí forman parte del plantel de México para el torneo de la región.

El comunicado de las medidas disciplinarias de CONCACAF no mencionó el grito homofóbico de los fanáticos mexicanos que provocó que el árbitro salvadoreño Iván Barton terminara con antelación el partido del 15 de junio. CONCACAF dijo después del partido que “condena enérgicamente los cánticos discriminatorios” y “hará una nueva declaración en breve”.

Philippe Moggio, secretario general de CONCACAF, no respondió a un correo electrónico de The Associated Press con petición de comentarios.

Los cuatro jugadores recibieron una suspensión automática de un partido como resultado de sus expulsiones en el segundo tiempo, que fueron resultado de un juego brusco que provocó empujones y en la que la playera de McKennie fuera desgarrada. CONCACAF dijo que las sanciones se basaron en las regulaciones de la Liga de las Naciones y el código disciplinario de la FIFA, pero no citó disposiciones específicas.

CONCACAF también multó a las federaciones de Estados Unidos y de México, pero no mencionó el monto. Amenazó con que “se podrían tomar sanciones más severas si ocurrieran incidentes durante los siguientes partidos”.