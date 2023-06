MLS: Toronto FC, penúltimo en el Este, despide al técnico Bob Bradley

TORONTO (AP) — El alicaído Toronto FC despidió a Bob Bradley, quien ejercía la doble función de técnico y director deportivo del club de la MLS.

Terry Dunfield, ex jugador de Toronto y de la selección de Canadá, fue designado como entrenador interino. De 41 años, el también ex de Vancouver y el Manchester City, se desempañaba como técnico del equipo Sub17 de la cantera de Toronto.

Mike Sorber, auxiliar técnico de Toronto, también fue despedido.

Toronto, que el sábado 2-1 en su visita a Nueva Inglaterra, marcha en la 14ta posición de la Conferencia Este con 19 puntos. Apenas han ganado dos de sus últimos 17 partidos en todas las competiciones. Solo el colista Inter Miami (15 puntos) — futuro equipo de Lionel Messi — anda peor.

Bradley, cuyo hijo es el capitán Michael Bradley, tomó las riendas de Toronto en noviembre de 2021. El equipo tiene como referentes a los astros italianos Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi.

Tres veces ganador del premio al mejor técnico de la MLS, Bradley llevaba rato tambaleándose en la cuerda floja. Las lesiones y la poca profundidad de la plantilla pesaban en su contra.

Toronto acusó 11 bajas por culpa de lesiones o convocatorias internacionales en la derrota ante Nueva Inglaterra.

El mes pasado, Bernardeschi cuestionó las tácticas de Bradley: “Jugamos al pelotazo. No tenemos idea alguna. Creo que esta ciudad, los hinchas, todo el mundo, no se merece esto”, dijo el ex Juventus.

Bradley, de 65 años, respondió quitándole la titularidad a Bernardeschi para un partido contra el DC United, algo que describió como una "decisión táctica”.

Bradley dirigió a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2010 y posteriormente estuvo al frente de Egipto (2011-13). También ha sido técnico de clubes en Noruega (Stabaek), Francia (Le Havre) y la Liga Premier inglesa (Swansea City).

Toronto fue el quinto club dirigido por Bradley en la MLS tras etapas previas con Chicago, los MetroStars de Nueva York, Chivas USA y Los Ángeles FC.