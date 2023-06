CDHCM llama a SSC a reconocer responsabilidad en detención arbitraria y tortura policial

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad dirigido a Francisco Alvarado Hernández y un adolescente que fueron víctimas directas de una detención arbitraria en abril de 2022.

En la recomendación 05/2023 de la CDHCM, relativa a la ilegalidad, arbitrariedad y tortura en la detención de Alvarado Hernández, la instancia defensora hace hincapié en que los casos de detenciones arbitrarias no son eventos aislados, y que estos no deben ser abordados como tal. Desde 1994, la CDHCM, emitió por lo menos 43 instrumentos recomendatorios relacionados con detenciones arbitrarias e ilegales.

“Las detenciones arbitrarias no solo son el reflejo de la manifestación del poder policial que se ha gestado, sino que responde a otras variables, que han hecho de ésta una práctica tolerada, pues se dan en un ambiente de impunidad, corrupción y falta de capacitación por parte de los elementos de la policía -en general- y de forma específica en aquellos que son primeros respondientes”. — Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM.

En este sentido la Comisión local indicó que la SSC debe acreditar a los afectados en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México y aportar en las investigaciones de la Fiscalía General de la Justicia de la CDMX para la que los policías sean sancionados.

Asimismo, Ramírez Hernández puntualizó que la instancia de seguridad deberá garantizar el cambio de adscripción de los elementos de seguridad involucrados en los hechos.

¿Cómo ocurrió el abuso?

Denuncian tortura por parte de la policías en Álvaro Obregón Francisco Alvarado Hernández y la diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, durante rueda de prensa.

El 19 de abril de 2022, los policías de la patrulla AO02-3 se llevaron a Alvarado Hernández sin especificar a sus familiares los motivos de su detención. No obstante, en el Ministerio Público se le intentó acusar por el delito de robo sin que los policías pudieran acreditar el ilícito.

Después, Alvarado fue remitido a un juzgado cívico de la alcaldía Miguel Hidalgo donde fue acusado de alterar el orden por impedir el derribo de una barda que propiciaría la inundación de su casa.

Durante distintos traslados a los juzgados –cuya duración fue de más de cinco horas desde su detención– Alvarado Hernández fue despojado de sus pertenencias (reloj y celular); se le torturó y fue víctima violencia psicológica por parte de los policías. Asimismo, se le cubrió la cabeza con una bolsa y recibió golpes en cara y cuerpo.

El caso fue llevado al Congreso capitalino por la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Valentina Batres Guadarrama, quien aseguró que las agresiones policiales comprometieron el funcionamiento de los ojos y nariz de la víctima.

“Mi delito fue grabar los videos y afectaciones a mi muro, ese fue mi gran delito. Abusaron de mí, prácticamente, dos policías bancarios que no me explicaron mi delito a seguir. Situación que me llevó a los golpes y la tortura, y el delito que cometí fue nada más grabar las afectaciones de mi muro”, externó Alvarado desde el Congreso local.

A raíz de los hechos, Alvarado Hernández y sus familiares interpusieron una denuncia por abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y robo en contra del cuerpo de seguridad de la alcaldía Álvaro Obregón.

