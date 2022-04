Denuncian abuso y tortura de policías en Álvaro Obregón; culpan a Lía Limón

Integrantes del grupo parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, denunciaron abusos policiales en contra de un habitante de la alcaldía Álvaro Obregón, cometidos por elementos de la Policía Bancaria de dicha demarcación, presuntamente bajo el mando de la alcaldesa Lía Limón García.

Mediante una conferencia de prensa que encabezó la diputada local, Valentina Batres Guadarrama, los legisladores morenistas indicaron que Francisco Alvarado Hernández, habitante de la colonia Belén de las Flores en dicha demarcación, fue víctima de tortura por parte de los elementos policiales el pasado 19 de abril.

“Convocamos a esta conferencia de prensa para alzar la voz y evidenciar los múltiples abusos de poder que comete la persona titular de la alcaldía Álvaro Obregón en contra de la población indefensa, específicamente con la que no concuerda con su visión política de gobernar”.

De acuerdo con la legisladora morenista, el 19 de abril los policías de la patrulla AO02-3 se llevaron a Alvarado Hernández sin especificar a sus familiares los motivos de su detención, por lo que Batres Guadarrama solicitó a Limón García en el pleno del Congreso de la CDMX la presentación del ciudadano; no obstante, aseguró no se recibió respuesta.

La diputada explicó que gracias al apoyo de la Consejería Jurídica y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se enteraron que Francisco Alvarado se le intentó acusar ante el Ministerio Público por el delito de robo sin que los policías pudieran acreditar el delito. Por lo que fue remitido a un juzgado cívico de la alcaldía Miguel Hidalgo donde fue acusado de alterar el orden por impedir el derribo de una barda que propiciaría la inundación de su casa.

Batres Guadarrama agregó que durante los distintos traslados a los juzgados –cuya duración fue de más de cinco horas desde su detención– Alvarado Hernández fue despojado de sus pertenencias (reloj y celular); se le torturó y fue víctima violencia psicológica por parte de los policías. Asimismo, indicó que se le cubrió la cabeza con una bolsa y recibió golpes en cara y cuerpo que, de acuerdo a la legisladora, comprometieron el funcionamiento de los ojos y nariz de la víctima.

“Mi delito fue grabar los videos y afectaciones a mi muro, ese fue mi gran delito. Abusaron de mí, prácticamente, dos policías bancarios que no me explicaron mi delito a seguir. Situación que me llevó a los golpes y la tortura, y el delito que cometí fue nada más grabar las afectaciones de mi muro”.

— Narró Francisco Alvarado Hernández.