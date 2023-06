Frente Nacional de Mujeres presentará agenda feminista para Claudia Sheinbaum

Mujeres activistas, feministas, empresarias, académicas y políticas, que buscan sumar experiencias para impulsar acciones por los derechos de las mujeres, impulsarán una agenda de género común con el objetivo de tener a “la primera mujer Presidenta de México”, en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un encuentro organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las integrantes del Frente Nacional de Mujeres explicaron que realizarán una agenda de manifestaciones feministas, la cual se convertirá “en la carta de navegación de la mujer que consideramos que tiene condiciones objetivas reales para presidir los destinos de este país”, explicó Lorena Villavicencio, abogada y ex diputada federal de Morena.

“Empezamos con un tema que además hemos escuchado a lo largo del país, que es una de las grandes prioridades. Como parte fundamental de la agenda incluiremos esta exigencia, esta petición de miles de mujeres, para que sea reconocido constitucionalmente a nivel federal el programa que está logrando evitar la deserción escolar: ‘Mi Beca para Empezar’”, añadió.

La ex diputada federal explicó que hay una problemática con los niños del país “que trabajan, incluso en condiciones de riesgo, y no deberían hacerlo” porque no tienen garantizado el derecho a la educación.

“Para nosotros, la educación es un instrumento fundamental para combatir las brechas de desigualdad y pobreza. Para aquellos que ponen en duda el sello personal de Claudia o que no lo entienden, es importante decir que esta política pública de garantizar el acceso a la educación a miles de niñas en este país que no tienen garantizada esta posibilidad, se convierte en un instrumento fundamental para combatir la desigualdad sustantiva. Aquí está un programa que tiene un sello 100% feminista y 100% a favor de las mujeres, porque es un instrumento de empoderamiento y para lograr combatir la desigualdad”, añadió.

El Frente Nacional de Mujeres informó que realizará, en los próximos días, un Foro Nacional para la presentación de la Agenda de Mujeres y Feministas “que estará nutrida evidentemente por todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra estadía en diferentes estados y municipios. Pero también queremos que a partir de la presentación de esta agenda nos lleguen sus propuestas y comentarios, que participen, que la llevemos a la conversación pública”.

Entre los principales puntos de la agenda está: “lograr un país libre de estereotipos de género que garantice el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la libertad de las mujeres”, así como “erradicar las desigualdades estructurales que afectan actualmente a 29 millones de mujeres en situación de pobreza”.

“Consideramos que aquí hay muestras muy importantes en el gobierno de la Ciudad que nos alientan y nos dan toda la confianza de que este será un tema fundamental para erradicar este flagelo que nos lastima y nos arrebata la vida a las mujeres en este país”, añadió Villavicencio.

En el encuentro del Frente Nacional de Mujeres participaron activistas como Mariana Benítez, abogada feminista y actual diputada local de Oaxaca y Tere Ramos, exdiputada local de la Ciudad de México. También participó Maki Ortiz, ex presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas; la cantante Geo Meneses, la activista Diana Luz Vázquez, la diputada local de Baja California Sur Eufrosina López, la experta en cultura de paz María Ampudia, la expresidenta municipal Bárbara Botello, la infuencer Edna Monroy, entre otras.