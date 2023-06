Toma Marina control del AICM y otros aeropuertos del país

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el acuerdo para que la Secretaría de Marina tome el control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM).

El acuerdo entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual ocurrirá en los próximos días.

En este periodo, la SICT que aún coordina a las entidades paraestatales, deberá llevar a cabo la actualización del capital social del GACM, SACM y AICM con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, así como la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del gobierno federal, y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, todas las acciones realizadas en términos del acuerdo, deben ser informadas al titular de la Secretaría de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.

Por su parte, el director general del AICM, Carlos Velázquez Tiscareño, comentó que la Marina está operando en el aeropuerto desde hace año y medio en Aduanas, Migración, Seguridad y Administración, pero todavía el aeropuerto “todavía está dentro del sector Comunicaciones y Transportes” y el proyecto que está por salir es que el AICM junto con el GACM se desectoriza y pasa a la Secretaría de Marina.

“Esperamos que ese traspaso, no tenga una carga tan importante como es no contar con TUA. Eso, las autoridades y el GACM y el Fideicomiso están trabajando en eso”, dijo Velázquez, entrevistado en el marco del Foro de la IATA Wings of Change Americas.

Pagarán a quienes financiaron aeropuerto de Texcoco

El gobierno federal pagará los 4 mil 200 millones de dólares que se les deben a los tenedores de bonos que financiaron la construcción del aeropuerto de Texcoco, para que el AICM ya pueda hacer uso de los ingresos por TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) para invertir en infraestructura.

El director general del AICM dijo que antes de que se publique este decreto las autoridades, el GACM el Fideicomiso y la Secretaría de Hacienda vean la forma de que cuando la terminal aérea pase a la Marina, pase en las mejores condiciones operativas y financieras “para hacer planes a futuro”.

Velázquez Tiscareño dijo que este traslado a la Marina tendrá beneficios en términos de seguridad, apego a las normas y mayor disciplina.

Desde febrero de 2022, un grupo de mil 500 elementos de la Marina se sumó a la vigilancia del AICM, como parte de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, en coordinación con otras dependencias.

El director general del AICM estima que este año se romperá récord con atención de 52 millones de pasajeros.