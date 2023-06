Xóchitl Gálvez pidió a Lilly Téllez no rechazar la participación en la contienda presidencial

La senadora panista Xóchitl Gálvez pidió a su homóloga Lilly Téllez no bajarse de la contienda presidencial, luego de que esta mañana la sonorense anunciara que decidió no participar en este proceso al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

A través de su cuenta de Twitter, Gálvez Ruiz señaló que la lucha contra el autoritarismo necesitaba de dos concretas virtudes de Lilly Téllez. ”¡Lilly, no te bajes! Esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza.

Xóchitl Galvez. La senadora aseguró que nunca ha propuesto eliminar los programas sociales. (Especial)

Si ya no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una en su trinchera, y desde ahí lucharemos y ganaremos juntas. Abrazo fuerte con cariño.”, escribió.

Xóchitl Gálvez anunció su decisión de competir por la candidatura presidencial de la alianza Va por México, luego de que ese mismo día se diera a conocer el método de elección del PAN, PRI y PRD para elegir a su aspirante.

Terminada la reunión, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y el empresario y el expresidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señalaron que analizarían el proceso de la oposición rumbo a las elecciones de 2024 para tomar una decisión.

Lilly Téllez. La senadora explicó sus motivos en un video.

Por lo anterior, la senadora panista sonorense anunció a través de un video que decidió no participar. ”He decidido que no participaré en este proceso”, dijo la senadora en un vídeo que publicó en sus redes sociales. Dijo que el método planteado no garantiza la equidad, explico que solo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.