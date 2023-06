Liberan a los 16 trabajadores secuestrados en Chiapas

Luego de intensas jornadas de búsqueda, por fin fueron liberados los 16 trabajadores en Chiapas, México. Los secuestradores habían pedido previamente la renuncia de altos mandos policiales para cumplir con la libertad de estas personas.

Familiares de todas estas personas bloquearon el pasado 27 de junio la carretera Tuxtla-San Cristóbal, en aquella entidad, con la intención de ejercer presión a las autoridades locales y buscar a sus seres queridos que, sin deberla ni temerla, fueron secuestrados cuando iban de regreso a sus casas.

Un video que circula en redes muestra cómo los hombres armados bajan a los trabajadores en la carretera Tuxtla-Ocozocoautla. Foto: (Especial)

A decir de quienes privaron de su libertad, 14 personas viajaban a bordo de una unidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas cuando fueron interceptados e incomunicados la noche del 27 de junio. Horas más tarde se supo que en total eran 16 personas desaparecidas.

Por el momento no se sabe con exactitud en qué consistieron las negociaciones para liberar a estas personas, quienes fueron oportunamente atendidas por paramédicos. Cabe resaltar que los implicados son trabajadores de la secretaría, no pertenecen al cuerpo policial no se trata de efectivos en activo.

Liberan a 16 trabajadores secuestrados en #Chiapas. pic.twitter.com/vM9yhgoyAG — Susana Solís Informa (@SolisInforma) June 30, 2023

“Solo es un jardinero, no le hagan daño”, mencionó la esposa de uno de los secuestrados en la entidad sureña. Familiares de los trabajadores corrieron a encontrarse con sus familiares una vez que fueron liberados, luego de estar varias horas incomunicados, salvo por un video en el que aparecieron con la cabeza hacia abajo, con vida y sanos.

Liberan a trabajadores de la Secretaria de Seguridad que fueron secuestrados en Chiapas

“Quiero informar al pueblo de Chiapas y de México que los 16 compañeros de la SSPC secuestrados, han sido liberados esta tarde. Agradecemos al Presidente AMLO, al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y Policías Estatales por su colaboración”, redactó el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón a través de Twitter.