Se diluye contienda presidencial de la oposición: Murat y Gustavo de Hoyos ‘se bajan’ del proceso

Al igual que las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el empresario, Gustavo de Hoyos, también se descartaron para competir en el proceso interno de la oposición a la presidencia, nombrado Frente Amplio por México, debido a ‘falta de certezas’ y la dificultad para lo inclusión de perfiles ciudadanos en el desarrollo de la contienda desarrollada por el PRI, PAN y PRD.

Primero, Murat compartió en un video a través de sus redes sociales que, de inicio, planteó un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto, por lo que había propuesto un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo, lo cual no se respetó.

“Hoy reconozco que hay un método, siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente de mis convicciones y principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos, mi partido y los mexicanos, quiero informarles que he decidido no participar”, aseguró.

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. pic.twitter.com/jZNpH5Ratf — Alejandro Murat (@alejandromurat) July 2, 2023

Por su parte, Gustavo de Hoyos, quien no ha militado en un partido, anunció en el mes de marzo su aspiración presidencial, por lo que fue invitado al proceso de la oposición; sin embargo, se bajó de la contienda porque no hay cabida para los perfiles ciudadanos.

En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos.

Destacó el esfuerzo de PRI, PAN y PRD por lanzar una candidatura en común, aunque no dejó se señalar las deficiencias de su proceso para elegir candidato a la presidencial, como la inviabilidad para el reclutamiento de las firmas de la ciudadanía en tan solo un mes.

“A pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”.