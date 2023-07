Movimiento Ciudadano respalda a Xóchitl Gálvez, “es nuestra amiga”: Dante Delgado

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de Va por México para las elecciones de 2024. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, dijo que “Xóchitl es nuestra amiga”.

“Yo pensé que habíamos sido nosotros, en el programa de Mario Maldonado lo dije el martes de la semana pasada. Pero así es Andrés, siempre pirateo las ideas de otros. Es un buen pirata, Andrés el pirata”, señaló el senador de MC tras asistir al seminario Igualdad Sustantiva, como parte de los ejercicios para la construcción de la Agenda Ciudadana 2024 del partido naranja.

Delgado Rennauro dijo que el presidente Andrés Manuel anda aturdido, ya que todos los días habla y no le dedica tiempo a gobernar bien, y la oposición hace exactamente lo que el presidente quiere, que por eso les tiene tomada la medida y constantemente se pitorrea de ellos.

“El problema es que hay algunos sectores de la sociedad que no saben de política, que no la entienden y que se imaginan por el viejo régimen priista que los partidos, que hoy son cascarones vacíos, siguen siendo la oposición, que ya no lo son. En eso se basa el presidente para permanentemente burlarse, descalificarlos y ofenderlos”, agregó.

Dante Delgado afirmó que el presidente de la República sabe que la única oposición que tiene en frente es Movimiento Ciudadano, “le vamos a ganar el año que entra, y lo vamos a hacer”.

Senadores renuncia al PRI

Luego de que un centenar de priistas, encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio su renuncia al partido, junto con los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila. Dante Delgado declaró que ellos no alientan a que renuncie a otros partidos, pero que tiene los brazos abiertos para los amigos.

“Lo que hacemos es que tenemos abiertos los espacios, para que cuando haya causas y propósitos en una misma dirección. Nosotros siempre lo hemos presentado como un realineamiento de fuerzas de la sociedad. Muchos dicen que no les alcanza, pues no les alcanza a los que no quiere construir un escenario diferente. Lo que tenemos que hacer es construir las nuevas mayorías del país, y esas están ahí, y además andan extraviadas en función de que las fuerzas tradicionales quieren forzosamente que les haga casos a ellos”, afirmó el senador de Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado descaro que MC tengan desventaja para dar a conocer a su candidata o candidato a la presidencia en 2024.

Diciembre definirán MC a su candidato

Dante Delgado explicó que el proceso de selección de su candidato presidencial iniciará en noviembre, como lo marca la ley, aunque el oficialismo y la oposición tradicional ya comenzaron sus procesos internos.

“El 14 de junio tenemos el Consejo Nacional, donde vamos a ir integrando el consenso para definir las reglas que habrán de operar en términos de la ley para el proceso que empieza en noviembre, que nos permitirá, el 5 de diciembre, tener la candidatura institucional de Movimiento Ciudadano”, declaró.

Considero que no tienen desventaja al dar a conocer a su candidato con casi cuatro meses de retraso respecto a los otros partidos políticos, que esto no perjudicará sus posibilidades, ya que todos los posibles candidatos de MC -cuyos nombres rechazó develar- son “ampliamente conocidos”.

“Tenemos una ventaja. Vamos a llevar la mejor propuesta de Gobierno y tenemos la mejor estrategia de comunicación política frente a las viejas formas de participación de Morena y la desubicación permanente de los partidos tradicionales, que la verdad es que dan pena ajena en sus planteamientos”, resaltó.

Destacó que en su propuesta habrá innovación, visión de futuro, jóvenes, mujeres y actores de la sociedad civil que van a sacudir al país. “Eso es lo que va a aportar Movimiento Ciudadano, el proyecto políticos que México está esperando”, concluyó.