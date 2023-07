¿Cómo ayudar a un refugio de animales? Tienes voluntad de dar una mano

Aunque el aporte de económico y de alimentos es una manera de ayudar a los albergues de animales, no es la única opción. En muchos casos, los refugios están sobrepasados de trabajo, rescatando, recibiendo y atendiendo el cuidado de animales que se encuentran en malas condiciones, fueron abandonados y algunos presentan alguna discapacidad, por lo que la ayuda de las personas con ganas de aportar voluntad y entusiasmos siempre es bien recibida.

En la Ciudad de México y a nivel nacional hay albergues que necesitan de ayuda, los cuales están abiertos a recibir voluntarios que deseen colaborador. Entre las tareas que pueden ayudar se encuentra la limpieza del lugar, alimentar a los animales, pasearlos, difusión en redes sociales para adopción.

Erika Covarrubias, directora del refugio Omeyocan, comentó que actualmente en el lugar cuenta con, 5030 animales: de los cuales, 504 son perros, 20 gatos, dos borregos y cuatro patitos. En donde se consumen 14 bultos diarios de alimento, el cual cuesta cada uno $530 pesos cada uno.

“Los animales no solamente requieren de alimentos, agua y de un techo, también requieren de una rehabilitación emocionalmente y la integración de estas mascotas con la gente es importante”, comentó en entrevista a Publimetro.

Refugio de perros Omeyocan. (Foto: Albergue Omeyocan)

Te pude interesar: CDMX proponen que mascotas sean registradas como miembros de la familia

El abandono de animales es una irresponsabilidad, donde lamentablemente la gente piensa que las mascotas no piensan, no sientes o no necesitan de alguien” — Erika Covarrubias

La directora del refugio Omeyocan comentó que en el albergue se cuenta con el programa de Voluntariados por Amor, el cual se realiza dos veces al mes donde se acude al Parque España o el Parque de los Venados para la gente puede apoyar paseando a los perros.

“También se realizan voluntariado, seguidores y donadores a que sean parte del refugio, parte de la rehabilitación de estos enanos, que requieren que los apapachos, sientan ese cariño y conozcan el lado positivo y cariñoso del humano. Esto los ayuda a que se sigan rehabilitando emocionalmente y aprendan a andar con correa, ya que no todos están acostumbrados a ella y vena que la correa es para que paseen. Así, si son adoptados, los tutores no batallen tanto al momento de sacarlos a pasear”, detalló.

En el albergue se tienen animales especiales, las mascotas que se dan en adopción son aquellos que les falta un ojo, una patita, pero que son totalmente independientes. También se tiene animales que están paralíticos, los cuales no se dan en adopción porque son mascotas que si tiene algún tipo de descuidos les puede costar la vida.

Otro caso son los más de 50 albergues que a través del Pedegree Adoptame de Mars Pet lanzó en 2021, tiene como objetivo promover la adopción de una mascota para que tenga una familia para toda la vida y abre espacio para darle lugar a otro perrito para que se han rehabilitado y socializado, en espera de su familia.

Albergue de gatos Omeyocan. (Foto: Publimetro)

Los perros que no adopta la gente

Los dos albergues coinciden en que el grupo de edad donde se adoptan menos perro es el de mayores de 7 años (87%), también los menos solicitados son los perros y gatos de color negro.

“Contrario a lo que las personas piensan, los perros en mayoría de edad suelen ser más tranquilos, dóciles y fáciles de convivir”, indicó Francisco Ríos, director de asuntos corporativos de Mars Pet.

De acuerdo con el Índice de las Mascotas sin Hogar, casi 1 de 5 miembros de la población en general en México familiarizada con los albergues no cree que podrían encontrar a su raza preferida en estos lugares.

“Perciben que los albergues tiene razas limitadas de gatos y perros. Para algunas personas, uno de los factores principales para no adoptar a ciertos perros es el aspecto físico y la raza en particular, ya que siguen criterios importantes al momento de considerar darle la bienvenida a un animal de compañía”, dijo Francisco Ríos.

Albergue de perros abandonados

La mayoría de los albergues necesitan apoyo en lo siguiente:

Alimento

Tratamiento veterinario

Programa de esterilización

Programa de medicina preventiva: vacunas, desparasitación interna y externa

Accesorio a materiales: camas, peines, cobijas, platos, juguetes, etcétera

Desde el punto de vista operativo o administrativo se requiere;

Promoción de adopciones y eventos, incluyendo redes sociales

Capacitación

Programas de voluntariado

Gastos legales y de permisos para la constitución de donatarios

Material de limpieza y desinfección

Pagos: agua, luz,

Salario de personal.

Proceso de voluntariado

Albergue Omeyocan

No dejes de leer: Estas son las razones por la que la gente bota a sus mascotas a la calle

“El rescate no es gratuito, independientemente de que seamos A.C. No significa que tengamos todo gratuito. Tenemos que trabajar diariamente por ellos, para ellos. Esta es una labor de todos, porque al final de cuentas no hay organizaciones que tengan tanto dinero para sostenerlos. Somos un equipo de vida a favor de nuestros amigos de cuatro patas”, resaltó Erika Covarrubias.

¿Cómo participar como voluntario en albergues o refugios?

Los procesos de socialización y voluntariado en los albergues varía de forma que algunos no están abiertos a visitas, muchas veces por falta de persona para establecer un programa de visitas formal, pero de manera general:

Inscribirse al programa de voluntariado que anuncia el albergue

Se registran en los días y horas que determina el albergue

Dependiente del programa pueden ser asignados a diferentes tareas:

Paseo y socialización

Bañarlos

Limpieza y adecuación de instalaciones

Llevar a los perros a eventos públicos o parque para difundir su adopción

Llevarlos a los hogares para el inicio de su periodo de adopción

Seguimiento al proceso de adopción

Adaptación en nuevos hogares.

Voluntariado Omeyocan

“Es importante la participación de las personas, que conozcan las instalaciones, vean a quién están apoyando, vean que realmente existe el refugio, que realmente existen las mascotas y vean que su apoyo fructifica en rehabilitarlos, en darlos en adopción y seguir sosteniendo sus necesidades, ya que no es solamente es alimento, es agua, la renta del refugio, atención médica, esterilizaciones, el pago de los cuidadores, pago de luz”, subrayó Erika Covarrubias, directora del refugio Omeyocan.

Ambos refugios: Omeyocan y Pedegree Adoptame cuenta con una plataforma de adopción, a través de esta se brinda la posibilidad de conocer a los perros y gatos de los albergues a través de un clic. En esta plataforma puedes comenzar tu proceso de adopción en línea y darles una segunda oportunidad a los lomitos y michos.