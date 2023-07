Obtiene INAI certificación de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación

INAI. Se trata de un punto de partida, no en un punto de llegada, para lograr la igualdad de trato y de oportunidades para las personas trabajadoras, subrayó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015).

La certificación es impulsada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); se otorga a las instituciones que adoptan de manera voluntaria prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas trabajadoras.

El 31 de mayo de este año, el INAI obtuvo tal certificación por un periodo de cuatro años, la cual fue entregada físicamente, el lunes pasado, a la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, por el Organismo Certificador Factual Services S.C., representado por Marco Antonio Heredia Duvignau.

En su intervención, Ibarra Cadena recordó que el INAI, desde su diseño institucional, es un ejemplo de equidad que contribuye a la eliminación de distintos estereotipos de género, sesgos sexistas y las diversas formas de discriminación que trastocan la necesaria igualdad laboral.

“La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación resulta fundamental, porque tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que los centros de trabajo instrumentemos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, lo que nos coloca en un piso mínimo, en un punto de partida, no en un punto de llegada para lograr la igualdad de trato, pero también la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras”, subrayó.

Asimismo, la Comisionada Presidenta precisó que el INAI se suma al grupo de instituciones que han sido certificadas, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México. Si bien la vigencia de la certificación es de cuatro años, en dos años, el Instituto será sometido a una auditoría para mantener la certificación, por lo que se seguirán aplicando políticas y acciones que mantengan al organismo garante nacional como una institución más igualitaria, más incluyente, y que contribuya a la justicia social.

En su mensaje, Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, sostuvo que la certificación obtenida por el INAI se sumará a los esfuerzos realizados por el Estado mexicano para el cumplimiento del Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo laboral libre de violencia y acoso, el cual fue ratificado por el país, en marzo del año pasado.

“La OIT se congratula de que el INAI muestre su compromiso por atender esta problemática y reitera su apoyo a México para avanzar hacia la realización de un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Quiero mostrar también la plena disposición de la OIT en el proceso de implementación del Convenio 190, para apoyar a todas las personas a desarrollar su trabajo en entornos libres de violencia y acoso, y así garantizar el trabajo decente y la justicia social”, expuso.

A su vez, Claudia Olivia Morales Reza, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, enfatizó que las prácticas discriminatorias están presentes tanto en el ámbito público como en el privado; además, se encuentran tan normalizadas que muchas veces no se detectan, incluso se justifican; por ello, es necesario fortalecer y promover una cultura laboral con igualdad y sin discriminación, donde las personas logren tener una vida con bienestar.

“Acciones tan contundentes, como las realizadas por el personal del INAI, buscan visibilizar que lo considerado normal, realmente, no lo es y, por supuesto, reconocemos que esta acción permite al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fortalecer el mensaje de que una sociedad con justicia social sí es posible”, afirmó.

En la ceremonia participaron también Marta Clara Ferreyra Beltrán, Directora General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, del Inmujeres, y Raúl Balmaceda Valdez, Director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, de la STPS.

Estuvieron presentes la Secretaria Técnica del Pleno, Yadira Alarcón Márquez; la Secretaria de Acceso a la Información, Ileana Hidalgo Rioja; el Secretario de Protección de Datos Personales, Jonathan Mendoza Iserte, así como directoras y directores generales y personas servidoras públicas del INAI.