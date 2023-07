Se levanta nuevo grupo armado en Chiapas

Se forma nuevo grupo armado en Chiapas

Un grupo dirigido por un integrante de la familia Herrera se apoderó de la cabecera municipal de Pantelhó en Chiapas, y desplazó a las autodenominadas Autodefensas del Pueblo El Machete, que ocupaban el pode desde julio de 2021, informaron lugareños.

Encabezados por José Herrera Abarca, hermano de Austreberto y tío de Deily, procesados por diversos delitos, que durante 20 años “sometieron a la población”, más de 200 pobladores se organizaron y ocuparon la sede de la presidencia municipal que encabezaba “El Machete”, después de que en julio de 2021 irrumpió en la cabecera y desplazó al grupo los Herrera.

Se ha formado un nuevo grupo armado en #Pantelhó, #Chiapas, que ha tomado la cabecera municipal y se levanta en armas contra Los Machetes, grupo q como autodefensa pero ahora son señalados de crímenes y desapariciones. Exigen también la destitución de las autoridades municipales. pic.twitter.com/X7lkRqsEHH — Eunice Rendón (@EuniceRendon) July 4, 2023

Los habitantes agregaron que el problema inició el sábado cuando por varias horas integrantes del grupo conocido como Militares Civiles y “El Machete” intercambiaron disparos de armas de fuego. Se reportó que las hostilidades no dejaron heridos.

“Ya basta de tantas injusticias cometidas”

Entre el sábado y el domingo las autoridades municipales y los integrantes de “El Machete” se retiraron de la cabecera, presuntamente al poblado San José Tercero, su bastión.

Se informó que la mañana de este lunes, más de 200 pobladores de la cabecera, encabezados por hombres armados, llegaron al centro de Pantelhó y no hallaron resistencia. Un habitante dijo que en esos momentos una persona con el rostro cubierto y con sombrero, convocaba a la gente en el parque y estaban en el corredor de la alcaldía.

#CHIAPAS Se vuelve a calentar #Pantelhó, ahora un grupo armado toma la cabecera municipal y dice que se levanta en armas contra de Los Machetes. Los Machetes son un grupo que emergió el 5 de junio del 2021 como “autodefensa”. Pero ahora son señalados de crímenes, saqueos,… pic.twitter.com/l1RVwknqLI — Isaín Mandujano (@isain) July 4, 2023

En la plaza central, a lado de la sede del ayuntamiento, desde un micrófono, Herrera Abarca afirmó que estaban ahí porque son afectados por el grupo “Machete”; “ya basta de tantas injusticias cometidas realizadas por ese grupo armado”, resaltó.

El inconforme afirmó que estaban próximos a la presidencia municipal, y que “estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados”. “Más de 31 gentes están desaparecidas, no 21, aparte de los homicidios cometidos en los alrededores”, acusó.

Entonces planteó que tiene que haber un cambio, porque si no es así, el gobierno local seguirá perjudicándolos, “cometiendo cosas criminales”.

“Señores, estamos acá para evitar que vuelva la violencia, queremos que dé solución el gobierno en paz, que todo se llegue a decidir en paz, sin violencia ni agresiones, con respeto a todos los ciudadanos de los habitantes de esta cabecera”, enfatizó.

Un nuevo grupo armado toma la cabecera municipal de #Pantelhó #Chiapas. Patrullan con armas largas las calles del pueblo; declaran que si #Autodefensas #ElMachete llega a atacarlos, ellos se defenderán pic.twitter.com/UDQGH1ZkqY — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) July 4, 2023

Lo cual quiere decir, expuso, que “no queremos más agresiones en contra nuestra, ni ningún tipo de violencia ni en contra de los representantes de los gobiernos federal y estatal”.

“No queremos que vaya a haber agresiones en contra de algún ciudadano de parte del ‘Machete’, ya bastó. No queremos regresar a la violencia como en días anteriores”, expresó a la concurrencia.

Luego, aseguró que quieren que la paz asocial permanezca en Pantelhó, que haya respeto a los derechos humanos, políticos, sociales; “no queremos que un grupo armado siga imponiendo autoridades a su gusto”, destacó.

El sábado pasado se llenó de rumores sobre situación en #Pantelhó #Chiapas. Ahora hay versiones que #Autodefensas #ElMachete abandonan la cabecera y la ocupación del edificio municipal. Se replegaron hacia su bastión la comunidad #SanJoséTercero. Grupo los Herrera retoma control pic.twitter.com/RyE6JcVo3v — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) July 4, 2023

Manifestó que pertenece “a la organización autónoma” y que no estaba ahí para obtener “un puesto” sino para representar al pueblo, porque fue agredido como ciudadano cuando estaba en su trabajo.

Así como que también la población es testigo de su trabajo “honesto” y no se avergüenza de llevar” el apellido (Herrera) de enemigos políticos que no quieren ver políticamente. “Nosotros no le debemos nada a ese grupo armado”, les dijo.