Doce estaciones de la Línea 1 del Metro cumplen un año sin servicio, ni fecha de apertura

Este 11 de julio se cumple un año del cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y los trabajos de remodelación y rehabilitación, cuya entrega se prometió a finales de mayo de 2023, llevan más casi dos meses de retraso y según las autoridades de la Ciudad de México, todavía no se garantiza una fecha de apertura.

Pese a que en febrero el director general del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera; y la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, afirmaron que la fase uno de la remodelación de la Línea 1 iniciaría operaciones a finales de mayo; el actual mandatario capitalino, Martí Batres, indicó que aún se están haciendo pruebas y que se va a esperar a que se informe de la conclusión de los trabajos.

“Prácticamente se ha hecho la obra; pero, obviamente, lo fundamental es que se verifique hasta el último detalle antes de que ya se use masivamente, ampliamente por la población; pero esperamos que sea ya lo antes posible”.

Batres Guadarrama, indicó que los trenes están corriendo en diversas pruebas y que él, personalmente, ha viajado en el tren desde Pantitlán hasta Pino Suárez, sobre las vías, durmientes y balasto que fue reemplazado como sucedió con las luminarias.

El 28 de febrero, en el marco de la entrega de la obra civil de la primera fase de remodelación de la Línea 1 del Metro, las autoridades capitalinas explicaron que aún no se iniciaban los trabajos en la terminal Pantitlán, mismo señalaron comenzarían a partir de esta fecha, pues según indicó Calderón Aguilera, dicha estación sirvió como la entrada de grandes cantidades de materiales.

No obstante, a pesar de que Batres afirma que se está únicamente en “fase de pruebas”, hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si los trabajos en la terminal concluyeron de manera satisfactoria.

Para especialistas en movilidad y urbanismo como Roberto Remes, existe un problema de planeación y transparencia en el gobierno local con respecto a las obras de rehabilitación, reforzamiento y ampliación de los sistemas de transporte capitalinos. Los cuales han provocado caos y saturación saturación en otras líneas del Metro y la implementación de transportes emergentes.

«Van demasiado retrasados en la Línea 1. No han dicho por qué han mantenido mucho silencio. Es lo que más han presumido, es más, cuando iban rápido decían “mira, ya quitamos las vías” " ah, ya pusimos este balasto”, y ahora ya no dicen nada, nada más ponen la foto de Martí Batres en el metro, pero pero no dicen cómo van».

— Roberto Remes.