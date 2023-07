Más de mil fallas en dos años cuelgan de la Línea 1 del Cablebús, promedia más de una al día

A dos años de su entrada en operaciones, la Línea 1 del Cablebús promedia más de una falla al día. Desde el 11 de julio de 2021 y hasta el 26 de junio de 2023, se registraron mil 16 interrupciones por fallas técnicas, de operación, externalidades, y de suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según datos del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México.

La denuncia más recurrente de los ciudadanos en redes sociales con respecto al servicio del Cablebús que va de Indios Verdes a Cuautepec, son las interrupciones en el servicio que los dejan suspendidos en el aire. De acuerdo con los datos del STE, estas han durado desde unos cuantos segundos, hasta más de dos horas.

⚠️#Importante: Usuarios de la línea 1 del #Cablebus en #CDMX experimentaron fallas y suspensión del servicio por casi una hora. El transporte público que conecta a las zonas altas de la GAM también presentó un servicio lento. pic.twitter.com/9nLLMdWRJA — Cadena Ciudadana (@CiudadanaCadena) March 15, 2023

Entre las interrupciones más prolongadas en el servicio que se dieron en este lapso, destacan una de dos horas y 28 minutos entre las estaciones Campos Revolución y Cuautepec, ocurrida el pasado 5 de mayo; otra de una hora cuatro minutos en Tlalpexco por el sobrecalentamiento de un motor el 9 de abril; y una de más de una hora también en Tlalpexco por fallas técnicas el 17 de octubre de 2022.

Especialistas en transporte y movilidad como Víctor Alvarado, quien documentó las interrupciones al servicio en las dos líneas de teleférico que operan en la CDMX, señalan que las interrupciones en el servicio no tienen que ser vistas como “algo negativo”.

Sin embargo, enfatizan que las incidencias deben analizarse y entenderse para su no repetición. «Son una señal de que algo no solo se debe “atender”, sino también se debe “entender” para que estas ya no ocurran», sostiene Alvarado.

Las incidencias

El 68% (692) de las incidencias están relacionadas con problemas técnicos como la posición del cable, horquillas, rieles, transportador de neumáticos, microsuiches de desaceleración, entre otros. El 10.63% (108) se vinculan a hechos relacionados con los usuarios, como detenciones de cabinas por personas que violan las normas del transporte, y otras eventualidades como una silla de ruedas atorada.

Las fallas en el suministro eléctrico de la CFE alcanzan el 9% (94); el 7.28% (74) de las interrupciones en el servicio tienen que ver incidentes de operación, obstrucciones de cierre de puertas, caída de un usuario en la fosa, realentamiento para subir bicicletas a cabinas y presencia de tormentas eléctricas; y el 7.97% (81) se atribuye a factores externos.

Cabe señalar que, en contraste con las más de mil interrupciones de la línea que conecta las partes altas de la alcaldía Gustavo A. Madero, el STE apenas reportó 13 interrupciones en el servicio de entre 11 minutos y más de dos horas, en la Línea 2 del Cablebús que corre de Santa Martha a Constitución.

Sobre las suspensiones por tormentas eléctricas, que representan la suspensión del servicio por lapsos más prolongados, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, refirió este 11 de julio que la seguridad de los usuarios está garantizada, y que este tipo de cortes en el servicio son normales en el verano; no obstante, aclaró que se hacen para proteger los sistemas eléctricos del Cablebús.

#CablebúsInforma



Por tormenta eléctrica, iniciamos el desembarque de personas usuarias en estaciones de Constitución de 1917 a Xalpa en línea 2.



De Xalpa a Santa Marta las estaciones se encuentran en servicio.



Al concluir tormenta eléctrica, el servicio completo se reanudará. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 11, 2023

“El personal operativo puede tomar la decisión de suspender el servicio por algunos minutos en los que dura la tormenta eléctrica, es lo que se ha anunciado en días recientes, es normal en la operación durante el verano. El año pasado fueron condiciones muy parecidas por ser la época de lluvias y está dentro de todos los protocolos que existen en los sistemas de teleférico”. — Andrés Lajous.

