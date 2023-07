Manlio Fabio Beltrones y su hija enfrentan otra vez a justicia de Andorra

El exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, enfrentarán a la justicia de Andorra luego de que se reabriera una causa en su contra por lavado de dinero y por lo que fueron citados a declarar por videoconferencia de acuerdo con la investigación a la que tuvo acceso El País.

En marzo pasado el magistrado Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra, solicitó una petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas para la declaración de ambos, pues la senadora ocultó en el principado europeo 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 cuando tenía 27 años y no ocupaba ningún cargo público.

El caso en contra de ambos inicio en julio de 2015, pero el proceso fue suspendido por la justicia de Andorra el 18 de octubre de 2018 porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer la acción penal porque el delito de defraudación fiscal contra la actual senadora había prescrito.

“La FGR utilizó la estrategia de la no acción penal para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la Justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente”.

La investigación también involucra al diputado federal Luis Alejandro Capdevielle, ya que traspasó a la cuenta de la hija de Beltrones en la Banca Privada d’Andorra (BPA) nueve millones de dólares el 30 de diciembre de 2009.

Sin embargo, Sylvana Beltrones afirmó al diario español que la cuenta en Andorra la abrió para que Capdevielle le depositara el pago correspondiente por la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México, además de que no quería que ese dinero se involucrara en la demanda de divorcio que enfrentaba el diputado.

Entre 2006 y 2015, la senadora fue la albacea testamentaria del legislador, decisión luego revocada, y también apoderada de la cuenta de éste en Andorra.

“Junto a Sylvana, su madre Sylvia Sánchez, fallecida en 2021, abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas­, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad numerada, que no llegaron a tener movimientos. La esposa de Beltrones declaró al banco que su intención era ingresar en la entidad 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami”.

Protección a narcotraficantes

Ocho años después del inicio de la investigación, un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se señala que Manlio Fabio Beltrones presuntamente protegió a cuatro narcotraficantes y participó en esquemas de blanqueo de capitales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, figuraron entre los beneficiados del político,así como los fallecidos Héctor Beltrán Leyva y Amado Carrillo Fuentes, según el documento judicial.

“El juez conecta al exlíder del PRI con el narco tras la colaboración de la presente instrucción con la DEA. El sumario incorpora un documento de esta agencia estadounidense emitido el siete de julio de 2016 por la embajada de Estados Unidos en España y que lleva la firma del entonces agregado de la oficina de la DEA en Madrid, Daniel Saavedra. El documento destaca que fue elaborado exclusivamente para uso judicial y policial”.