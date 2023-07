La fotografía que evidencia el desgaste del apoyo a Volodímir Zelenski

A veces una imagen vale más que mil palabras y eso es lo que parece demostrar una fotografía realizada durante el posado de familia en la Cumbre de la OTAN que se realiza en Vilnius, Lituania. En la instantánea se ve a un Volodímir Zelenski solo mientras que el resto de líderes de la Alianza Atlántica y sus invitados, hasta la primera dama ucraniana, platican distendidamente.

Sin embargo, la imagen del ucraniano con uniforme militar únicamente refleja parte del mensaje que ha vuelto a repetir hoy en el país Báltico y que le separa de los “colegas” occidentales. Allí, Zelenski aseguró que es “absurdo” que la Alianza no dé una fecha de invitación para que su país se adhiera. Pero fue más allá y dijo que es una “falta de respeto”, “motivación para que Rusia continúe con su terror” o “la incertidumbre es debilidad”, para referirse al lenguaje escogido por sus “amigos”, todos ellos de traje y corbata.

Y es que la OTAN en su declaración fue clara: “Estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los Aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones”. Es decir, se limita a decir el punto 11 del texto consensuado este martes por los 31 miembros.

Ante esto, el presidente de Ucrania lamentó la falta de referencias temporales y las exigencias indefinidas, pero la Alianza defiende que es un avance claro aunque celebró las garantías bilaterales de seguridad que algunos miembros darán a Kiev.

Sin embargo esta tibieza aunada a la imagen publicada por AP ha provocado un aluvión de comentarios en Twitter.

Soledad y arribismo — Angélica Martínez Torres 📣 (@AngeMartinezT) July 12, 2023

“La casa se reserva el derecho de admisión “



No se permite el ingreso con indumentaria deportiva y mucho menos de guerra. Muchas gracias — Lechu Gonzalo Gomez (@lechutrece) July 12, 2023

El diferenciarse tanto con la indumentaria para llamar la atención, genera rechazo? — jose luis denino (@josedeni) July 12, 2023

Increíble!!! El poder de las imágenes, la importancia de la fotografía en la comunicación política. — Mimicha (@mimiangiolillo) July 12, 2023

Lo están usando para sus ambiciones occidentales. — Aarón Acevedo (@jospolitik) July 12, 2023

Que en el fondo a nadie le importa Ucrania, solo evitan entrar en guerra con Rusia — #Gloria2023 (@GloriaVintagee) July 12, 2023

Según los expertos internacionalistas, esto es lo máximo que la OTAN puede ofrecer a un país en guerra abierta, ocupado en el Este, mermado en sus capacidades. Un país que según las reglas de la Alianza no está preparado, ni puede contribuir a la seguridad colectiva. Todos creen que el sacrificio del país es una aportación existencial para la seguridad de Europa, pero ahora mismo su ingreso supondría mucho más riesgo que lo contrario, por razones obvias. De aquí que no pueda haber calendario exacto, que no haya invitación ni, como aspiraban en Kiev, alguna especie de automatismo que señalara que según terminen los enfrentamientos llegará una invitación.