Tarimas apilan riesgos, asaltos, acoso y delitos que afectan a vecinos de Azcapotzalco

Lo que inició hace más de una década como un puesto de venta de tarimas, también conocidas como pallets, en la calzada Coltongo de la alcaldía Azcapotzalco, se ha convertido en una invasión de la vía pública por más de cinco mil tarimas que, además de ser un riesgo latente de incendio, fomentan la inseguridad y delitos como el narcomenudeo, el homicidio y asaltos que aquejan a los vecinos de la zona.

Foco rojo

Aunque la problemática es añeja, lo focos de alerta se encendieron desde el 19 de enero de 2022, cuando se registró un incendio en una de las fábricas con sede en Coltongo, para el que se requirieron 11 horas para controlar las llamas, mientras los vecinos se debatían entre el miedo y las tareas de apoyo para evitar su propagación por la calzada infestada de tarimas.

Alrededor de 200 familias tuvieron que ser evacuadas por dicho incidente. “El tema de Protección Civil nos preocupa muchísimo, los incendios. Sin embargo, ahorita lo que nos tiene completamente preocupados es el tema de la inseguridad”, señaló a Publimetro, Érica de 36 años de edad, vecina de la zona que ha visto en detrimento su calidad de vida por el comercio ilegal de tarimas en Coltongo.

“Reiteradas veces hemos denunciado a las autoridades que hay consumo de bebidas alcohólicas por parte de las personas que se dedican a la venta de tarimas. Consumen drogas en vía pública entre estas torres, que también sirven como escondites para los asaltantes. Es una situación muy complicada, algo con lo que lidiamos a diario, especialmente, es el acoso a las mujeres”. — Érica, habitante de Azcapotzalco afectada por las tarimas.

A raíz del incendio, y tras presentar diversas denuncias por las actividades delictivas, los vecinos de Coltongo lograron en 2023 la recuperación de un módulo de vigilancia policial.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignó a dos policías que, de acuerdo con los vecinos, solo observan a los tarimeros y delincuentes beber y perpetrar ilícitos sin intervenir.

Según Érica, la violencia y peligrosidad de los delitos asociados a la venta de tarimas ha aumentado en los últimos años, pasando de los asaltos a temas como el narcomenudeo, balaceras constantes y secuestros. “Hace una semana en una persecución a unas personas porque tenían a una persona privada de su libertad, se subieron a los a nuestros departamentos a las azoteas y nos rompen todo”, relató.

Adivinen donde fue este suceso⁉️

Correcto en #Coltongo dentro de las inmediaciones de la cerrada de Alamito, lamentablemente no es la primera vez que sucede hace un año #tarimeros golpearon y privaron de su libertad a una compañera que nos ayudaba a tomar fotos para evidenciar https://t.co/vzWnkpwLLJ — VecinosColtongo (@VecinosColtongo) July 13, 2023

Gobierno no pasa del diálogo

Pese a los acercamientos oficios, mesas de trabajo y otras vías formales con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y con el de la alcaldía Azcapotzalco, que actualmente encabezan Margarita Saldaña y Martí Batres, la problemática no es atendida.

Tras las presiones de los habitantes de Coltongo, la administración Saldaña Hernández implementó algunos operativos para remover tarimas. Sin embargo, las autoridades únicamente han logrado remover cerca de 500 tarimas, que rápidamente se reponen, pues los negocios de compra y venta de tarimas son alimentados por los desechos de empresas como BIMBO, CEMEX y farmacéuticas como Pfizer

“Prácticamente un centro de reciclaje a cielo abierto”, puntualiza Érica, quien asegura que no están en contra de esta actividad, pero piden se regule y que no ponga en riesgo a los habitantes de Coltongo y transeúntes. Asimismo, recalcó que las autoridades de la alcaldía y el Gobierno central se “echan la bolita” y no pasan del diálogo a acciones concretas para resolver el problema.

Por una parte, indicó que alcaldía argumenta no tener la capacidad para movilizar la cantidad de tarimas que invaden la vía pública; mientras que las autoridades de la CDMX han señalado a los vecinos que, al ser una vialidad secundaria, es responsabilidad de la alcaldía.+

“No pasa de ahí no pasan de mesas de trabajo, no pasan del diálogo no pasan de las falsas promesas de que van a intervenir. Necesitamos el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, necesitamos que intervengan y que pongan orden porque ya no se puede vivir en esa situación, diario nos ponemos en peligro”. — Habitante de Coltongo afectada.

A considerar