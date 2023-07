“No duró lo suficiente”, jueces perdonan a conserje que manoseó a alumna de secundaria

“El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior. Me tocó el trasero, luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas”, relató una estudiante de secundaria que sufrió de acoso de un conserje en su propia escuela.

El trabajador de 66 años admitió ante la corte que manoseó a la estudiante sin su consentimiento, pero dijo que era una broma. “Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería ‘bromear’ con un adolescente”, reafirmó la estudiante. En la corte de Italia perdonaron al conserje porque consideraron que “10 segundos no constituye un delito”.

El tribunal italiano había sentenciado a tres años y medio de prisión al señor identificado como Antonio Avola, pero los jueces determinaron que “no constituye delito porque duró menos de 10 segundos”, compartió CNN.

En redes sociales cientos de personas han viralizado el hashtag #PalpataBreve y #10secondi por el caso de la menor de edad sufrió de acoso mientras caminaba por las escaleras de su escuela.

Ella contó que “mientras subía unas escaleras en dirección a una clase con una amiga, sintió que se le caían los pantalones, una mano le tocaba los glúteos y le agarraba la ropa interior”. La estudiante denunció al trabajador y la respuesta de los jueces detonó millones de protestas en Italia.

“¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no era una broma para mí. Ese puñado de segundos fue más que suficiente para que me hiciera sentir sus manos sobre mí. Empiezo a pensar que me equivoqué al confiar en las instituciones. Esto no es justicia”.

Ante el fallo del tribunal europeo la adolescente expresó su temor a que esta decisión (de los jueces) difumine las denuncias que las niñas y mujeres sufren diariamente.

alumna sufrió acoso sexual en su escuela, el conserje acusado fue personado por jueces (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Sentirán que denunciar los abusos simplemente no vale la pena. Pero es importante, porque el silencio protege a los agresores”.