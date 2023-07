Tras ganar la Copa Oro, México inicia un proceso para elegir nuevo entrenador

Los jugadores de México celebran con el trofeo tras ganar la Copa Oro de la CONCACAF al vencer en la final a Panamá, el domingo 16 de julio de 2023, en in Inglewood, California. (AP Foto/Ashley Landis) AP (Ashley Landis/AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Gianni Infantino le entregó la medalla de campeón de la Copa Oro al técnico mexicano Jaime Lozano, el presidente de la FIFA le dijo que su Mundial sería el de 2026 en casa. Podría terminar siendo así, pero por ahora todo es una incógnita.

El “Jimmy” Lozano, quien tomó al equipo cuatro días antes del inicio del campeonato de la CONCACAF en relevo del argentino Diego Cocca, terminó el contrato que lo ligaba a la selección luego de vencer 1-0 a Panamá en la final, y ahora esperará para saber si hizo méritos suficientes para ser considerado para el puesto permanente.

“Creo que Infantino no sabía que aquí acababa mi contrato y pensó que estaba para lo que resta”, dijo Lozano. “Creo que con estos resultados te abres oportunidades y ojalá sea así. No me corresponde la decisión, pero es un sueño dirigir en un Mundial y más en uno donde vamos a ser locales”.

Recién el viernes pasado, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, advirtió que los buenos resultados del equipo con Lozano no le garantizaban la continuidad. Dijo que acabando el torneo iniciarían un proceso para elegir a un nuevo seleccionador y que darían detalles más claros más adelante.

“Yo firmé contrato para la Copa Oro y a partir de ya estoy libre. Los mexicanos no creemos en los procesos. Aún habiendo perdido la final, se deberían valorar otras cosas, no sólo el resultado”, agregó Lozano abogando por su causa. “Si confiamos en los procesos, los resultados van a ser inmensamente mejores”.

Aunque tuvo pocos días para trabajar, Lozano tenía a favor que una decena de los seleccionados habían trabajado con él en los Juegos Olímpicos de Tokio hace un par de años, con México llevándose la medalla de bronce. Entre esos estaban el capitán y arquero Guillermo Ochoa, además del volante Luis Romo y el delantero Henry Martín, los refuerzos mayores de 23 años.

Además de esos 10 jugadores, Lozano había trabajado con Edson Álvarez y Santiago Giménez en otros torneos previos a Tokio, aunque ninguno de ellos fue citado para ese torneo.

“Para mí fue sencillo porque veníamos de unos Olímpicos donde nos fue muy bien y el grueso del grupo confiaba en nosotros porque habíamos tenido un éxito. Si me toca ahora seguir a mí o me toca más adelante, sé que pasará lo mismo”, dijo Lozano.

El comisionado de la Federación Mexicana, Juan Carlos Rodríguez, dijo antes del torneo que una de propuestas era fichar a un entrenador más experimentado y pedirle que integrara a Lozano como parte de su cuerpo técnico.

Lozano ha dicho en las últimas semanas que estaría abierto a la posibilidad, aunque preferiría encabezar su propio proyecto.

“Jaime siempre ha estado listo, lo que necesita la selección es continuidad para poder construir”, dijo Ochoa, quien está en su sexto proceso para un Mundial. “El estar destruyendo todo a cada rato, no deja comenzar nada”.

México había dejado mucho que desear en sus más recientes incursiones internacionales.

Con el argentino Gerardo Martino, el Tri se despidió tras la fase de grupos en el Mundial de Qatar a fines del año pasado, algo que no se daba desde Argentina 1978. Y hace un mes sucumbieron ante su clásico rival Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, poniéndole fin al breve ciclo de Cocca — otro argentino — como seleccionador.

En los medios mexicanos, el otro nombre — además de Lozano — que se ha mencionado como probable candidato es el de Ignacio Ambriz, actual entrenador del Toluca y que fue entrevistado para relevar al “Tata” Martino.

Miguel Herrera, seleccionador en el Mundial de Brasil 2014 y actual entrenador de Tijuana, estuvo en esa carrera junto con el uruguayo Guillermo Almada, de Pachuca. Pero Cocca sorprendió y fue elegido para el puesto.

Todos esos entrenadores superan en experiencia a Lozano, quien al frente de clubes tuvo poco éxito con Querétaro y Necaxa, mientras que los otros tres han sido campeones del fútbol local.

“Quizá no sé tanto, pero sé lo suficiente para poner a la selección donde hoy está”, sentenció Lozano.

Y ese es un buen lugar.