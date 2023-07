En esta ocasión platiqué con Nazareth Black, CEO de Zacua, primera marca mexicana de autos eléctricos, para conocer toda la historia que está detrás de una empresa automotriz muy joven y 100% mexicana.

Aunque hay mujeres que han venido destacando, sigue siendo una industria muy masculina y por esta razón nos surgió el interés de esta entrevista, para hablar de cómo ha sido su trayectoria para manejar hoy una empresa automotriz en el país.

La entrevista completa se puede ver aquí:

Zacua es un auto que tiene un concepto muy disruptivo: Nazareth Black

¿Cuál es tu trayectoria para llegar a manejar hoy una empresa automotriz en México?

— Son casi 20 años, pero creo que los puntos clave son que entré a esto por gusto, decidida desde antes de saber cómo era. Fui a comprar mi primer auto, tuve una muy mala experiencia de compra y llevaba muchas expectativas acerca de cómo iba a ser el proceso con mi primer auto.

Me generó tanto impacto y después tanta curiosidad ver qué había detrás y encontrar la respuesta de por qué me había sentido así. Entonces dije ‘voy a entrar a la industria automotriz’. No tenía ninguna experiencia, pero fui a un concesionario y pedí que me dejaran vender autos para poder empezar a conocerla. Así ingresé hace casi 20 años.

En el piso de compra y posventa a veces no es lo que uno espera recibir…

— Considero que es importante volver ético ese proceso. Me di cuenta ya estando en el piso de ventas y eso hizo que mi mente empezara a crear ideas de cómo debía transformarse la industria. Después me empecé a ir a otras áreas pensando cómo debía transformarse hasta llegar a Zacua, con la convicción de que tenía que ser la punta de lanza que puede transformar la industria en nuestro país.

Zacua instala una planta en Puebla donde fabrica los automóviles…

— Tenemos la planta en Puebla, un estado clave dentro de la industria automotriz para nuestro país y por la cercanía con la Ciudad de México se decide instalar allá.

¿Cuántos empleados tiene?

— Al ser una empresa muy joven y en la fase en la que estamos, que es muy reciente, somos 40 personas en total.

Platicabas que es un proceso artesanal su producción.

— Los coches hoy los hacemos de forma 100% artesanal, decidimos hacer así la primera edición de lanzamiento que conlleva solo 100 unidades, porque queremos que en un futuro, cuando podamos escalar este proyecto y cumplir los objetivos que tenemos de tener una marca mexicana sólida a nivel no solo nacional, sino internacional, puedan ser unidades de culto.

Decidimos hacerlas así en un proceso artesanal porque es algo más especial, básicamente los estás haciendo con tus manos y eso conlleva todo tu cariño, lo estás poniendo a la hora de ensamblar pieza por pieza.

Tenemos la planta en Puebla, un estado clave dentro de la industria automotriz para nuestro país y por la cercanía con la Ciudad de México se decide instalar allá Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Y de esta primera producción de 100 unidades, ¿cuántas quedan disponibles?

— Prácticamente ya terminamos, nos quedan unas ocho para transformar en vehículos, los otros se van a ir a proyectos especiales que tenemos como para empezar a trabajar en proyectos de movilidad sostenible, hablando de turismo de negocios también sostenible; por ejemplo, en alianzas con hoteles para transportar turistas, de negocios que ya no quieren contaminar.

¿Cuál es la experiencia que ves en esta manera de competir en los autos eléctricos en México?

— En este momento, donde se está dando la transición de combustión interna hacia eléctrico, no es una fase para competir unos con otros, al contrario, a todas las marcas nos toca colaborar en equipo para impulsar juntos y abrir los espacios que necesitamos para que la electromovilidad avance.

Hoy es un trabajo de colaboración desde la iniciativa privada, hablando de quienes hacemos los coches, la banca, gobierno, academia, todos para poder abrir rápido ese camino que necesitamos y superar los retos que conlleva.

La experiencia de Zacua hoy no es de competir, sino de colaborar, colaboramos con otras marcas, con gobiernos y ha sido una experiencia buena porque Zacua lo hace representando a México, no solo la industria, sino al país ante jugadores globales.

¿Cuáles son las características que ofrece?

— Hablando desde el vehículo, es un city car. Buscamos abrirle los ojos a la gente diciéndoles que el auto perfecto no es el más grandote, el más lujoso. Si queremos dejar de contaminar, tenemos que dejar de consumir, incluyendo el auto que utilizamos.

Tenemos que buscar un auto que nos sirva para movernos sin contaminar y hay que quitarle todo lo que realmente no necesita, entonces es un auto que tiene un concepto muy disruptivo.

Ofrecemos un biplaza para las personas que vivimos dentro de ciudad y que hacemos nuestra vida en ella. Es muy sencillo, lo cargas durante ocho horas y tienes una autonomía de hasta 200 km a una velocidad máxima de 85, es decir, tienes todo lo que necesitas para moverte.

Hoy es un trabajo de colaboración desde la iniciativa privada, hablando de quienes hacemos los coches, la banca, gobierno, academia Foto: Nicolás Corte | Publimetro

De la Ciudad de México a Cuernavaca podrías ir y regresar con esa autonomía.

— Preferimos que sea un auto de ciudad. Cuando tienes un auto que es muy pequeño y ligero te puede jugar en contra si vas en carretera, por esto preferimos que sea de ciudad y sí, 200 km es perfecto para usarlo en ella; por ejemplo, el que yo uso aquí en México lo cargo una vez a la semana y con eso tengo.

¿Y el espacio de carga?

— Cabe lo básico. Mira, yo viajo mucho y cuando voy al aeropuerto cabe mi maleta de 10 kilos y mi acompañante para que regrese con el coche. O sea, voy, hago cosas normales, ir al súper y te cabe tu súper, voy al gimnasio y me cabe mi maleta.

¿Qué nos dices sobre su mantenimiento?

— Empezando por el tiempo de vida, o sea, tú puedes proyectarlo a 20 o 30 años, cuando la gente está acostumbrada a que cada cinco años debe cambiar el coche porque ya le empezaron a fallar cosas y con un eléctrico no es así.

Un auto eléctrico usa menos piezas que uno normal: ¿qué sucede cuando tienes menos piezas?, no tienes que gastar dinero dándoles mantenimiento; no tienes que volver a gastar dinero reponiéndolas cuando se descomponen.

¿Qué sucede con Zacua? Su tren motriz es muy sencillo, lo importante de un auto eléctrico y de Zacua es la tecnología, que es la que lo mueve, la electrónica, como parecido al celular, al actualizar puedes ajustar de manera más sencilla, no hay con que ya me tronó la electrónica, ya no funciona, o sea, es un soft.

El mantenimiento cada seis meses; lo único que se hace es revisar suspensión y frenos, que es lo que tiene que ver con tu forma de conducir y te vas hasta cada dos años para darle un vistazo al motor y asegurarte que todo va bien en la batería.

De costos, es mucho menor porque tienes mantenimientos más largos y no tienes que estar reponiendo piezas, no tienes filtros, no tienes líquidos, no hay aceites de ningún tipo, no hay bujías, no hay cilindros, o sea, ¡no tienes que cambiar nada!

Un auto eléctrico usa menos piezas que uno normal: ¿qué sucede cuando tienes menos piezas?, no tienes que gastar dinero dándoles mantenimiento Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Cuál es la vida útil que tiene?

— Las baterías tienen un factor altamente contaminante, es imposible que podamos pasar de un producto y de un proceso altamente contaminante, a ser cero contaminante, eso es imposible, es más el coche no debería existir, si no quieres contaminar, mejor caminar, ¿qué se tiene que hacer? Ir avanzando en ese proceso para limpiarlo.

Cuando me refiero a proceso, me refiero a la materia prima con la que se produce el coche, la mano de obra que lo hace, el proceso por el que se hace, luego el coche en sí y después cómo lo atiendo. Es un proceso larguísimo.

¿Qué hacemos nosotros cuando hablamos de la batería? Cuando deja de ser eficiente para usarse, en realidad solo ha perdido alrededor del 20% de su vida, eso quiere decir que le queda el 80 y lo que va a hacer la industria es deshacerse de ello, es decir, no, hay que darle una segunda vida.

Si ya no es funcional para el auto, ¿para dónde sí? Ahí uno tiene que, como empresa responsable, buscar darle seguimiento a ese equipo para no deshacerse de él. La batería que hoy tenemos tiene un tiempo de vida de 3 mil ciclos de carga.

Ciclo de carga quiere decir cada vez que lo conecto, que no tengo batería lo conecto y lo lleno; suponiendo que lo cargo todos los días porque andas 200 kilómetros te va a durar 3 mil días, pero si lo cargas un día sí y un día no, cuánto te va a durar: en promedio, serían 10 o 12 años, porque en ese tiempo las baterías empiezan a perder determinadas características.

Con nosotros van a pasar dos cosas: las personas ya no van a tener que pagar una gran cantidad para reponer esa batería, porque como es tecnología, esta avanza muy rápido y quizás en 10 o 12 años vamos a intercambiarlo por una cosita pequeña, con muchísima más potencia que va a dar mayor autonomía y también va a ser mucho más barata.

Y dos, nosotros como empresa vamos a tomar esa batería y la vamos a llevar a un proyecto, que ya tenemos organizado para alumbrar estacionamientos, una empresa hermana de Zacua es de estacionamientos y ya tenemos todo el plan diseñado para tomarlas, para llevarlas y empezar a alumbrar estacionamientos por cuando menos otros 20-30 años.

Si hoy te llevas un Zacua, de aquí a 30 a 40 años, ya avanzó la tecnología. Primero nos vamos a acabar todos los materiales peligrosos prácticamente a cero y luego ya va a haber tecnología suficiente para ahora sí procesar adecuadamente eso y que no vaya a contaminar al medio ambiente.

Las baterías tienen un factor altamente contaminante, es imposible que podamos pasar de un producto y de un proceso altamente contaminante, a ser cero contaminante Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Del costo total del auto, la batería qué porcentaje se lleva?

— Hoy tiene un valor aproximadamente del 30% del valor del vehículo, o sea hoy es costosa, pero el propietario necesitará una nueva hasta dentro de 10 años y ya comenté que la tecnología estará muy avanzada.

¿Tiene piso de venta o todo es digital para adquirir uno?

— Tenemos toda una estructura digital creada para que la gente pueda hacerlo desde su casa, te enlazas a nuestra página web que es zacua.com y desde ahí te podemos atender de diversas formas. En Ciudad de México tenemos una ubicación en Polanco donde podemos recibirlos para que puedan probar el coche.

¿Qué ves a futuro en la empresa y en la industria automotriz?

— La veo como una empresa no solo de una marca de coches, sino una que utiliza la tecnología para crear Zacua y para ayudar a otras empresas a crear más marcas de autos, porque queremos ser ese motor que impulse tener una industria propia, un catálogo propio de marcas mexicanas de autos.

Me importan mucho las economías emergentes, que muchos latinos, a través de Zacua, puedan utilizar como trampolín esta tecnología para empezar a crear otras marcas latinas.

¿Cómo veo la industria mexicana? Es una en la que uno tiene que sentirse orgulloso porque es tan importante para nuestro país, es de las principales generadoras de divisas, supera a exportaciones petroleras, genera millones de empleos.

Hay una coyuntura porque tenemos que transicionar todo; toda la industria se tiene que cambiar completamente para ahora servir a la electromovilidad y hay que cambiar el modelo de negocio que se hacía.

Todo se tendrá que digitalizar y automatizar, esa transición que nos obliga a ir de todo a todo y tomando en consideración la gran resiliencia de la industria.