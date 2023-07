Falsos brokers defraudan en nombre de la CFE

Los fraudes de falsos brokers siguen proliferando en México. Entre agentes y las campañas de publicidad en redes sociales sin aval de instituciones reglamentadas, miles de mexicanos han comenzado a perder sus ahorros por caer en estos fraudes.

Es por ello que Elizabeth García Vilchis quiso hacer énfasis en este tipo de fraudes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es falso que la CFE invite a invertir a los ciudadanos. Esto es una alerta para que no caigan en los fraudes de Internet a todo el pueblo de México celos. Informamos que circula en redes sociales, un video en donde se invita a la población enviar dinero e invertir en la Comisión Federal de Electricidad a cambio de un supuesto rendimiento mensual no se dejen engañar y no depositen dinero a estafadores que usan páginas web de Facebook y cuentas de Twitter para engañar a la gente”, apuntó García Vilchis.

Te puede interesar: Cómo evitar los fraudes piramidales

En estos mensajes fraudulentos, se invita a los usuarios a responder encuestas a cambio de dinero o solo por , prometiendo la posibilidad de ganar hasta 9 mil pesos por contestar un cuestionario.

Sin embargo, la CFE ha dejado en claro que esto es un engaño y ha alertado a sus usuarios para que no caigan en la trampa. En su cuenta oficial de Twitter (@CFEmx), la empresa energética ha señalado: “Evita riesgos ¡No te dejes engañar! La CFE no regala dinero por contestar cuestionarios en línea”.

La CFE ha denunciado que la cantidad de sitios web, videos y herramientas digitales utilizadas para suplantar su identidad y robar datos personales ha ido en aumento. Entre las modalidades de fraude identificadas, destacan:

Supuestos productos de inversión a nombre de CFE que solicitan información bancaria confidencial o transferencias de dinero para recibir supuestas ganancias.

Cuestionarios que ofrecen pagos monetarios a cambio de contestarlos y enviarlos a otras personas.

Supuestos “regalos de la CFE” por diversas efemérides, como el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Electricista, entre otros.

Ofertas de trabajo fraudulentas, principalmente en Facebook, que piden depósitos monetarios a cambio de plazas laborales.

Sitios no oficiales para “consultar tu recibo” que solicitan nombre, dirección y detalles del servicio eléctrico, con el objetivo de robar datos personales para posibles extorsiones.

La CFE reitera que nunca solicitará información bancaria a través de campañas publicitarias, ni implementará programas para regalar dinero mediante cuestionarios. Además, la empresa aclaró que sus únicos canales de comunicación oficiales son su página web, su página de Facebook y su cuenta de Twitter.

Es importante tener en cuenta que el fraude en línea es una amenaza real y que debemos estar alerta ante cualquier mensaje sospechoso o pedido de información personal. La Asociación de Bancos de México (ABM) informa que, en el año 2021, el 35 % de las denuncias recibidas por robo de identidad a través de páginas digitales fueron realizadas por personas adultas mayores. Por ello, es fundamental informar y educar a nuestros seres queridos sobre cómo protegerse de estas estafas en línea.