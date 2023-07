“Ser pobre no tiene nada de bueno”, Salinas Pliego regalará una casa por aniversario de Azteca

Mediante su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego subió un video en el que dijo que celebrará el aniversario número 30 de Azteca con regalos para los televidentes, pues está cansado de ver que “tengan tan jodido a México”, haciendo referencia a la clase política.

El dueño de TV Azteca dijo que para que quien gane la casa no batalle, el ganador o ganadora “va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa, ¿eh? Tampoco no se pasen”.

Además de la casa, Salinas mencionó que va a regalar unos “súper automóviles y esto y el otro” y que pronto estará dando a conocer cuál será la mecánica para participar, “pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales”.

Referente a su mensaje previo donde dijo que “ya estuvo bueno de ver tanta pobreza en México”, comentó que siempre ha pensado que la pobreza no tiene nada de bueno, que existe naturalmente, pues llegamos al mundo “encuerados y sin nada” y que ojalá cada vez más mexicanos piensen que lo bueno y lo bonito es ser ricos.

“Se requieren muchas cosas, no es una receta fácil, pero sí sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno. Entonces a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes”.