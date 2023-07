Beatriz Álvarez: "Nos preocupa que los que apostaron por un proyecto de país lo pueden hacer explotar"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Como todos los españoles estamos pendientes de las elecciones, pero Liga F y, yo como su presidenta, de lo que estamos pendientes sobre todo es de sacar esto adelante. Estamos en una situación ahora mismo muy grave, corremos mucho peligro, porque va a llegar un momento en el que los que apostaron por un proyecto de país pueden hacer explotar esto y que sea insostenible, y eso sí que nos preocupa", confesó Álvarez en una entrevista con Europa Press.

La dirigente no duda que el actual Gobierno "ha apostado por este proyecto. "Pero reivindicamos que la apuesta no sólo puede basarse en dinero, que ayuda, pero no lo es todo", apuntó, resaltando cierta contradicción en "el Gobierno o el CSD". "Si estás inyectando una subvención pública para un proyecto en el que crees y que quieres que sea la locomotora del resto del deporte femenino tienes que apostar con hechos y verdades", aseveró.

Y es que está "molesta" por la última resolución del Consejo al no haber acuerdo con la RFEF sobre el Convenio de Coordinación, pero también "sorprendida por la parte jurídica". "En ausencia de un convenio, la ley le obliga a coordinar siete puntos fundamentales y estrictamente necesarios para organizar una competición y en la resolución hay 17, muchos de ellos cuestiones que no tienen nada que ver con la estricta necesidad para organizar una competición sino que tiene que ver con concesiones a una parte o peticiones a una parte que nada tiene que ver", remarcó.

La pasada temporada se desarrolló "durante un año sin todas esas cuestiones". "Han sido una acción y una voluntad políticas, nada que ver con una cuestión legal. La voluntad política en esa resolución contradice en todo caso su apuesta por el fútbol y la liga profesional. No se puede apostar por una liga profesional y que luego los hechos, las distintas resoluciones, sean para ahogar aún más a los clubes", criticó.

Uno de los puntos conflictivos es el 20 por ciento que debe ceder a la RFEF de sus ingresos comerciales "por una cuestión conceptual". "La Liga, por llevar el apellido de profesional, debe apoyar al fútbol base. Todo esto tiene su sentido si pensamos en LaLiga, que tiene un potencial brutal y que está generando muchísimo dinero, por lo que es normal que se repartan los recursos del rico al pobre. Otra cosa es que este concepto se quiere hacer analógico al fútbol femenino en un proyecto que todavía está subvencionado e iniciándose, que genera 6 millones de euros en derechos audiovisuales este año, no 2.000", puntualizó Álvarez.

PIDE MÁS RIGOR AL HABLAR DEL DINERO QUE RECIBEN DEL CSD

Esta señala que los clubes y el Gobierno están "poniendo dinero" y que por ello "quizá el concepto de solidaridad" debería que "en estos primeros años la RFEF también pusiera", sin olvidar que el ente federativo no sólo se lleva ese 20 por ciento sino que "ha incrementado todos los gastos federativos de forma desmesurada, intentando ahogar a los clubes y el proyecto".

Además, Álvarez demanda "ser un poco escrupulosos" sobre las cifras que recibe la Liga F por parte del CSD. "En realidad, la subvención que nos da no son 35 millones, son 15 para la estructura de Liga F, 5 que van directamente a la RFEF para cuando se desbloqueó la situación arbitral y luego está la parte que da directamente a los clubes para la mejora de sus instalaciones. Directamente, recibimos 15 millones en las tres próximas temporadas, así que habría que matizar ni hacer demagogia tampoco", afirmó.

En este sentido, resalta que la RFEF "se ha autodenominado la segunda más rica de Europa" y que tiene "un superávit de más de 28 millones" para defender que "se impulse realmente" otro concepto de solidaridad. "Lo hacen en otros países y en otras ligas españolas no está ocurriendo este agravio. Es evidente que esto no sólo daña a la Liga F sino al resto de las ligas que están muy molestas también con esta resolución", agregó.

Por ello, la patronal interpuso un recurso de reposición a esta resolución del CSD por unos puntos conflictivos que ven "inadmisibles" y que espera que pueda resolver el Gobierno actual. "No sabemos si van a resolver, si lo van a dejar pasar o si ya le tocará a otro Gobierno. Esperemos que venga lo que venga (en las elecciones), se recupere un poco el sentido de lo que tenía que ser o debería de ser este apoyo al fútbol femenino", sentenció.

"HE QUERIDO SER OPTIMISTA ESTE AÑO Y LUEGO ME LA PEGABA"

Además, ya no sabe si ser optimista. "He querido serlo a lo largo de este año muchas veces y me la pegaba y me hacían otra zancadilla, con lo cual prefiero ser realista y tener los pies en el suelo. El mismo Pedro Sánchez decía el otro día que si la presidenta de Liga F se quejaba igual es que algo no se estaba haciendo bien, me quedo con ese mensaje. Si dice eso es porque algo de autocrítica habrán hecho, pero efectivamente hay cosas que no se están haciendo bien", manifestó la dirigente asturiana.

Beatriz Álvarez no ha hablado personalmente con Sánchez, sí con Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, que parecía estar de acuerdo en que había que "aplicar analogía respecto al masculino y la proporcionalidad", pero que luego llegó "esta resolución que inventó el CSD esa misma tarde y donde no había ni proporcionalidad ni analogía". "Es lo que le hemos manifestado de nuevo para que sepa que estábamos totalmente de acuerdo con esas conclusiones, pero que no se corresponden con lo que luego se ejecutó", declaró.

Por otro lado, la presidenta de la Liga F elogió a Irene Lozano, la presidenta del CSD que "fue la verdadera impulsora de este proyecto" y que "pese a las dificultades que atravesó, sobre todo al inicio, creyó con convicción y lo impulsó". Sin embargo, volvió al mundo de la política y a partir de ahí cree que ha existido "mucha inestabilidad en el CSD, muchos cambios, también con directores generales", algo que ha proyectado "inestabilidad también en el resto del deporte español".

Finalmente, respecto a que los dos últimos presidentes del CSD, José Manuel Franco y Víctor Francos, puedan tener un perfil más político que deportivo, no le quiso dar demasiada importante porque "sobre todo deben tratar de ser justos y tener sentido común". "Es un poco lo que lo que creemos que ha faltado en el CSD, impulsar una liga profesional para luego tratar de ahogarla quizá pues no tiene mucha mucho sentido", concluyó.