Dueño de ‘Zeus’ relata cómo le dispararon a su perrito por defenderlo: “Dio la vida por mí”

Si quedaba duda de que el perro es el mejor amigo del hombre, esta historia da un triste, pero claro ejemplo. La mañana de este viernes, ‘Zeus’ fue asesinado a balazos por hombres que iban a asaltar a su dueño en calles de la colonia Ex-Hipódromo Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con un video en la cuenta de Twitter del periodista Jorge Becerril, el dueño del lomito identificado como José Luis, contó que un hombre se acercó a él amenazándolo con un picahielos, fue cuando ‘Zeus’ se abalanzó contra el asaltante y éste se fue del lugar.

Posteriormente, el asaltante regresó con otros cuatro sujetos y fue cuando ocurrió la tragedia: “El perro estaba dormido en los arbolitos, le disparó dos veces y no le dio”.

José Luis se resguardó en el estacionamiento abandonado en el que vive, pero lo siguieron, “uno me golpeó, otro me dijo ‘te vas a morir ruco’ y me enseñó la pistola, fue ya ahí donde le disparó al perro y le dio tres balazos”.

‘Zeus’ agonizó por espacio de cinco minutos, herido por las balas se acercó a José Luis “vino a que yo le diera auxilio, hermano, ya no pude hacer nada. Me siento mal”, comentó el hombre con evidente dolor.

“Dormíamos juntos, la comida aquí siempre era primero para ellos y yo creo que me demostró mucho más el cariño que yo tengo por él, dio la vida por mí, eso es algo que no se puede explicar, duele en el mero corazón”, concluyó José Luis.

Horas después, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch, informó que gracias a la denuncia ciudadana y al C5 se logró la detención del hombre que mató a ‘Zeus’.