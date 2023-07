Schareina y Al-Attiyah repiten victorias en la Baja Aragón

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El piloto de Honda dominó de principio a fin la prueba siendo el más rápido en todas las especiales cronometradas. El valenciano aventajó en 9'09'' a Lorenzo Santolino (Sherco) y el portugués Rui Gonçalves, a 15'21'', completó el podio.

"Me he sentido muy cómodo durante todo el día, he podido distanciarme poco a poco. En la SS-2 hemos sufrido mucho porque el terreno estaba muy roto tras el paso de los coches y camiones pero estamos aquí, hemos ganado por segunda vez y estoy feliz", dijo en declaraciones facilitadas por la organización.

Mientras, Al-Attiyah repitió también triunfo y logró el sexto de su palmarés en el tradicional rally en Teruel, remontando en la segunda y última jornada. En la primera especial del sábado, el catarí dio el golpe en la general, delante el resto del día. El brasileño Lucas Moraes (Toyota) fue segundo a 1'43'' y el español Carlos Sainz (Audi) terminó tercero a 9'17'' aunque Audi compitió fuera de categoría.

"Estoy muy contento por esta victoria, la sexta aquí en la Baja España. Es increíble haber ganado, ha sido una edición con récord de participación, con Audi, Toyota y Ford y con los mejores pilotos del mundo. Es la última carrera para mí con Toyota. Quiero agradecer el trabajo de mi equipo durante estos últimos seis años y estoy muy agradecido por todo lo que me han dado", dijo Al-Attiyah.

Mientras, la española Laia Sanz, en su debut en cuatro ruedas en la Baja Aragón al volante del MCE-5 T3 del equipo Wevers Sport, sufrió un problema técnico que le impidió completar la lucha por el podio.