Parque Bicentenario está en el limbo; muerte en evento revela anomalías y detona deslindes

La muerte del fotógrafo español, Alberto Clavijo, ocurrida el pasado 19 de julio, puso sobre las mesa cuestionamientos sobre deficiencias de Protección Civil en el Parque Bicentenario, sitio que pese ser concebido como zona ecológica, hoy alberga eventos de todo tipo sin que alcaldías o gobierno local o federal aclaren quién otorga los permisos para estos, mientras que las empresas se deslindan.

De acuerdo con los asistentes al evento convocado por la marca de bebidas alcohólicas Smirnoff y la banda RBD, el hombre de 35 años cayó desde una altura de cuatro pisos, al pisar una falsa tarima mientras intentaba tomar su chamarra del barandal.

Evento Smirnoff-RBD en el que perdió la vida Alberto Clavijo. Imagen de Twiiter: @saidochoa

Los testigos afirman que no había señalización que alertara sobre el peligro que cobró la vida de una persona; tampoco salidas de emergencia y que además, hubo sobrecupo en el evento, pues de esperar a solo 600 asistentes, acudieron más de mil personas.

Pese a que en el Artículo 8 de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México señala que son atribuciones de las alcaldías “expedir y revocar de oficio los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos”; las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo se deslindaron de cualquier atribución sobre los hechos, asegurando que es responsabilidad del gobierno de la CDMX.

“Es un parque privado que está entre las dos alcaldías; pero ese tema tendría que ser con el gobierno de la CDMX”, respondió la dirección de comunicación social de Miguel Hidalgo a Publimetro.

Azcapotzalco redireccionó la conversación a la demarcación que encabeza Mauricio Tabe, pues asegura es su competencia; la Secretaría de Gobierno local afirmó que es atribución del gobierno federal, mientras que el área de comunicación de Semarnat expresó: “Ese parque ya tiene años que no lo opera la Semarnat”.

De acuerdo con los artículos 6 y 6 BIS Ley para la celebración de espectáculos públicos en la CDMX, es competencia de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) vigilar el cumplimiento de las disposiciones y verificaciones que marca ley en cuanto a seguridad y protección de asistentes y organizadores en eventos públicos.

No obstante, hasta el momento no se han pronunciado las autoridades competentes, ni la Fiscalía sobre los hechos del 19 de julio; de hecho, Publimetro también contactó a la Fiscalía para consultar el inicio de las investigaciones, pero no se obtuvo respuesta.

Asimismo, tanto Smirnoff como Epik Talent Industry, empresa que organizó la campaña comercial, se deslindaron de la organización y logística.

Comunicado de RBD por la muerte de Alberto Clavijo. Foto: (Redes Sociales)

¿A quién le compete el Parque Bicentenario?

En 2017, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), entregó el Parque Bicentenario al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) con el argumento de que “ no había presupuesto ” para mantenerlo.

El INDAABIN, concesionó el parque (por “ocioso e improductivo”) en marzo de 2018 por 25 años a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V., mediante el título TC-05/2018/A, en el cual se establece la contraprestación el pago de derechos por un millón 271 mil 700 pesos anuales . Desde entonces, habitantes de Azcapotzalco y de Miguel Hidalgo; así como organizaciones como Corazón Parque Bicentenario, han denunciado las irregularidades en la concesión.

Los inconformes aseguran que se violaron los derechos humanos de los usuarios del parque, y que se cometió “desfalco a la nación” al privatizar el parque, pues aseguran que las 55 hectáreas, que en 2012 tenían un valor cercano a los 10 mil 500 millones pesos, fueron devaluadas a 33 millones de pesos para entregarlas al sector privado.

Aunando a esto, la queja más recurrente de los habitantes de los alrededores, son los efectos negativos de lo que califican como “entrega ilegal y corrupta de Parque Bicentenario”, como la contaminación auditiva por los constantes eventos masivos (más de 10 en el último año); la proliferación de proyectos inmobiliarios pese a la falta de agua; y el deterioro y deforestación ecológica del parque.

El pasado 1 de junio, vecinos de al menos 14 colonias afectadas cerraron la avenida Aquiles Serdán y 5 de Mayo, a la altura de la estación del Metro Refinería, para exigir la intervención de las autoridades locales y federales para frenar los eventos y que el parque vuelva a ser administrado por la Semarnat, sin que hasta el momento haya una respuesta contundente por parte de los gobiernos local y federal.

Por su parte, el Parque Bicentenario aseguró a través de un comunicado que los eventos que se realizan se hacen “conforme a Derecho” y apegados “a las leyes aplicables”. Asimismo, invitó a la población para que constatara las “buenas condiciones” del lugar y su “gratuidad”. No obstante, en su página de Internet se enlistan precios de hasta mil pesos para sesiones forográficas en el lugar y 250 pesos por rentar mesas para un picnic.

Adicionalmente, los vecinos acusan que antes las familias podían ingresar su coche con bicicletas o alimentos para tener un momento de ejercicio o esparcimiento en familia, pero ahora la cuota de estacionamiento de martes a viernes es de 40 pesos y los fines de semana asciende a 60 pesos.

Sin embargo, sobre la tragedia del 19 de julio, la administración del inmueble no ha emitido posicionamiento alguno.

