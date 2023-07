Fórmula 1/GP Fernando Alonso: "La primera parte del campeonato ha sido sobresaliente para Aston Martin"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Se va a cumplir ahora el ecuador del campeonato. La primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, a pesar de estas últimas dos carreras que han sido 'regus'. Sobresaliente la primera mitad de año, ahora queda la segunda, que intentaremos enderezarla de alguna manera en las próximas carreras", dijo Alonso desde Hungaroring ante los micrófonos de DAZN.

"He tenido una carrera un poco solitaria, la verdad es que no teníamos mucho ritmo para atacar a los coches de delante, tampoco teníamos grandes rivales por detrás y he intentado tirar al máximo. Pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para poner en apuros a George [Russell] o a Carlos [Sainz] delante. Así que una carrera un poco solitaria; novenos y décimos, pues dos coches en los puntos, pero lógicamente menos puntos de los que queríamos en un principio", valoró.

"Seguramente hemos caído en rendimiento. No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche. Lo bueno que teníamos a principio de año, que no está; lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo", subrayó el piloto ovetense.

Por último, Alonso señaló que "será complicado" el próximo Gran Premio. "Ahora creo que necesitaríamos cuantas más 'free practice' mejor para probar alguna cosa en el coche; si tenemos dudas en alguna parte, si funciona o no... Y el Sprint no nos lo va a proporcionar porque directamente vamos a la 'crono' el viernes por la noche. Pero bueno, es lo mismo para todos. Igual llueve en Spa, como siempre, así que habrá que estar listos para cualquier cosa", concluyó.